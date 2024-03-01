الجمعة 01 مارس 2024
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تحقيقات ومتابعات

موعد وقنوات عرض مسلسل وبقينا اتنين بطولة شريف منير

وبقينا اتنين
وبقينا اتنين

ارتفع البحث خلال الأيام القليلة الماضية على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي عن مسلسل وبقينا اتنين بطولة شريف منير، قبل أيام وجيزة من شهر رمضان 2024، والذي من المقرر أن يشهد ماراثون كبير للدراما الرمضانية 2024، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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قنوات عرض مسلسل وبقينا اتنين بطولة شريف منير

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنه من المقرر عرض مسلسل وبقينا اتنين بطولة شريف منير، قناة CBC ضمن خطتها في شهر رمضان المقبل 2024.

منصة Watch it تروج لمسلسل وبقينا اتنين بطولة شريف منير

وروجت منصة “Watch it” الرقمية لمسلسل مسلسل وبقينا اتنين بطولة شريف منير والذي من المقرر عرضه فى رمضان 2024، حيث نشرت بوستر للنجم، وعلقت: " وبقينا اتنين انتظرونا في شهر رمضان".

قصة مسلسل وبقينا اتنين بطولة شريف منير

وتدور أحداث مسلسل «وبقينا اتنين» في إطار اجتماعي لايت ممزوج بالكوميديا، حول تأثيرات الانفصال بعد سنوات طويلة من الزواج، في ظل وجود أبناء في مرحلة الشباب، وانعكاس الأمر نفسيا على كافة أطراف الأسرة، وتحكي الأحداث علاقة زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، وهما شريف منير ورانيا يوسف، يدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه في ظل علاقتهما بإبنتهما.

أبطال مسلسل وبقينا اتنين

يتكون فريق عمل مسلسل وبقينا اتنين من عدة نجوم، وهم:

  • شريف منير
  • رانيا يوسف
  • عمرو وهبة
  • تامر فرج
  • مروة عبدالمنعم
  • ميمي جمال
  • يوسف عثمان
  • عزت زين
  • ياسر الطوبجي
  • عمر زكريا
  • نانسى هلال
  • نوران ماجد
  • تقي حسام
  • إدوارد
  • طارق عبدالعزيز

ويعد مسلسل وبقينا اتنين من إنتاج شركة كي ميديا برودكشن، والمنتج كريم أبو ذكري، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ أماني التونسي، وﺇﺧﺮاﺝ طارق رفعت.

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