مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على قنوات عرض مسلسل "بابا جه"

ينتظر متابعو الدراما المصرية، أنطلاق ماراثون مسلسلات رمضان 2024، والذي من المقرر أنطلاقه مع شهر رمضان 2024 ، على شاشات وقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من ضمن الأعمال التي ينتظرها المشاهدين والجماهير مسلسل بابا جه للفنان أكرم حسني، والذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي كوميدي.

قصة مسلسل بابا جه

مسلسل "بابا جه" ينتمى إلى نوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية الكوميدية، ويتضمن 15 حلقة، ويجسد النجم أكرم حسني، خلال الأحداث دور "هشام"، وهو رجل في الأربعينات من عمره يعمل مدير في أحد الفنادق الكبرى، في فترة كورونا يتعرض للعديد من الأزمات بسبب الأحداث التي تمر به، وهو متزوج من نسرين أمين، وتجسد الطفة لافينيا نادر دور أبنتهما، ومن ثم تتوالى الأحداث لمناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية بطريقة لايت كوميدى، منها علاقة الآباء بالأبناء، والتربية الإيجابية، الخلافات الزوجية، وغيرها من القضايا الإنسانية.

قنوات عرض مسلسل بابا جه لأكرم حسني

روجت منصة Watch it الرقمية مسلسل بابا جه للفنان أكرم حسني، والذي من المقرر عرضه فى رمضان 2024، حيث نشرت بوستر للمسلسل وعلقت قائلة: "ظهور خاص لبابا جه في شهر رمضان".



كما يعرض مسلسل “بابا جه” للفنان أكرم حسني الذي عبر قناة DMC، وذلك ضمن خطتها في شهر رمضان المقبل.

أبطال مسلسل بابا جه

يتكون فريق عمل مسلسل بابا جه من عدة نحوم وهم:

نسرين أمين.

سما إبراهيم.

محمود البزاوي.

فريال يوسف.

محمد أوتاكا.

عمرو وهبة.

ياسر الطوبجي.

الطفلة لافينا نادر.

الطفل سليم محمود.

الطفلة حور أحمد.

الطفلة جويا أحمد.

كما يشارك فى احداث المسلسل مجموعة من النجوم ضيوف شرف أبرزهم كريم فهمي، وهو من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين، وإنتاج شركة ميديا هب- سعدي جوهر، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج خالد مرعي.