الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسلات رمضان 2024.. تعرف على قنوات عرض مسلسل فراولة لنيلي كريم

مسلسل فراولة في رمضان
مسلسل فراولة في رمضان 2024

يستعد جماهير الدراما المصرية في الوطن العربي لبدء مارثون مسلسلات رمضان 2024، والذي من المقرر أن ينطلق في أول أيام شهر رمضان 2024 على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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ارتفعت عملية البحث خلال الفترة الراهنة عن موعد مسلسل فراولة للفنانة الكبيرة نيلي كريم، والذي تدور أحداثه في إطار درامي إجتماعي كوميدي على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قنوات عرض فراولة لنيلي كريم

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن أنه من المقرر عرض مسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم، على قناة DMC ضمن خطتها في شهر رمضان المقبل 2024.

وروجت منصة "Watch it" الرقمية لمسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم والذي من المقرر عرضه فى رمضان 2024، حيث نشرت بوستر للنجمة، وعلقت: "فراولة انتظرونا في شهر رمضان".

ومسلسل فراولة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 يتميز بأنه يأتي ضمن مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تعتمد نهج الـ15 حلقة عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل فراولة لنيلي كريم

عبر 15 حلقة، تدور أحداث مسلسل فراولة المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار لايت وكوميدي، وتجسد النجمة نيللى كريم خلال الأحداث شخصية فراولة، في دور فتاة من أسرة فقيرة والدها حارس عقار ويجسده الفنان حجاج عبدالعظيم.

ووالدتها خلال الأحداث الفنانة القديرة لبنى ونس، ومن المقرر أن يعرض خلال النصف الثانى من شهر رمضان 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرض الحلقات على منصة واتش إت الرقمية أيضًا.

تكون فراولة من أسرة فقيرة ومن ثم تعمل مندوبة مبيعات في شيء جديد لم تتم مناقشه من قبل وهي بيع إكسسوارات وبلورات لجلب الطاقة الإيجابية، حتى تنتقل بحياتها إلى طبقة الأغنياء.

ثم تصل للعمل في إحدى الشركات العالمية من خلال أسلوب العلاج التحفيزي، وتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي يناقش العديد من القضايا التي تدور في إطار اجتماعي.

ابطال مسلسل فراولة

يتكون فريق عمل مسلسل فراولة من عدة نجوم وهم:

  • نيللي كريم.
  • شيماء سيف.
  • أحمد فهيم.
  • علا رشدي.
  • صدقي صخر.
  • حجاج عبدالعظيم.
  • لبنى ونس.
  • دنيا سامي.
  • محمد عبدالعظيم.

 ويعد مسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد سليمان عبدالمالك، وﺇﺧﺮاﺝ محمد علي.

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