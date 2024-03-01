الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

سرقة وخيانة وانتقام.. موعد وأحداث عرض مسلسل "سر إلهي" بطولة روجينا

مسلسل سر إلهي
مسلسل سر إلهي

في أجواء مليئة بالدهشة والإثارة تستعد النجمة روجينا، للظهور من جديد على شاشة التليفزيون، من خلال مسلسل "سر إلهي"، المقرر طرحه في موسم مسلسلات رمضان 2024، حيث تسعى روجينا إلى تقديم أدورا جديدة لا تشبه التي قدمتها من قبل، مما يجعلها تفاجئ جمهورها في كل مرة تظهر فيها في عمل جديد.

ويبحث الكثير من محبي الفنانة روجينا، عبر محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، عن دورها الجديد بمسلسل سر إلهي 2024، وعن موعد عرض المسلسل، والقنوات الناقلة له، ولهذا نقدم لكم في التقرير التالي، موعد عرض مسلسل سر إلهي في موسم رمضان 2024، والقنوات الناقلة للمسلسل.

موعد عرض مسلسل سر إلهي

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طرح عرض مسلسل سر إلهي طوال شهر رمضان، حيث يبدأ عرض المسلسل في أول أيام رمضان الذي يوافق الإثنين 11 مارس 2024، ويتمنى مسلسل سر إلهي إلى مجموعة المسلسلات 15 حلقة، ويعرض عن قنوات ومنصات الشركة المتحدة.

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قنوات عرض مسلسل سر إلهي بطولة النجمة روجينا

بدأت قناة CBC، في الترويج لمسلسل سر إلهي في رمضان 2024، عبر عدة بوسترات خاصة بالمسلسل، حيث سيعرض على شاشتها في شهر رمضان، وقالت عبر حسابها الرسمي: "انتظروا النجمة روجينا وباقة من ألمع النجوم في مسلسل سر إلهي حصريًا على CBC في رمضان شهر الفرحة".

كما أعلنت قناة CBCDrama، عن طرح المسلسل للجمهور، عبر شاشة القناة، ونوهت عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "انتظروا النجمة روجينا وباقة من ألمع النجوم في مسلسل سر إلهي حصريًا على CBCDrama في رمضان شهر الفرحة".

عرض مسلسل سر إلهي على منصة Watch it في رمضان 2024

كما أعلنت منصة Watch it الرقمية، عن عرض مسلسل سر إلهي، في موسم رمضان 2024، قائلة عبر منصتها: "سر إلهي انتظرونا في شهر رمضان"، مما تفاعل الكثير من الجمهور مع هذا المنشور.

برومو مسلسل سر إلهي 2024

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو التشويقي الأول لمسلسل "سر إلهي" الذي تخوض بطولته روجينا والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024، حيث يغلب على البرومو الكثير من التشويق والإثارة.

بحركات بسيطة ونظرات حادة ومُركزة، تظهر روجينا، بطلة مسلسل سر إلهي، في البرومو التشويقي، وهى جالسة على طاولة وأمامها لعبة الشطرنج، وفي عينها الكثير من التحدي والغموض والانتقام.. فمن سنتقم منه؟ وما شعرت به قبل الوصول إلى مركز القوة هذا؟

قصة وأحداث مسلسل سر إلهي

تبدأ قصة مسلسل سر إلهي عن التعريف ببطلة المسلسل، وهي تدعى نصرة، وهي التي تؤدي دورها الفنانة روجينا، وهي سيدة متزوجة من الفنان محمد ثروت، ويسرق أشقائها منها ميراثها من أمها، ثم تتعرض للخيانة من زوجها محمد ثروت، حيث يتزوج من أعز صديقاتها، ولكن هل ستسعى نصرة إلى الانتقام أم تقرر الرحيل بهدوء؟ وهكذا تفاجأنا أحداث المسلسل المثير.

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل سر إلهي 2024

يضم مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان 2024، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين، فالعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

نجوم والنجمات مسلسل سر إلهي في موسم رمضان 2024

 

  • روجينا
  • أحمد مجدي
  • رنا رئيس
  • مي سليم
  • محمد ثروت
  • نهى عابدين
  • محمود الحديني
  • صلاح عبدالله
  • أحمد بدير
  • ميمي جمال
  • أحمد سلامة
  • محسن منصور
  • رشا مهدي
  • مراد مكرم
  • محمود حجازي
  • مريم أشرف زكي
  • يوسف الأسدي

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