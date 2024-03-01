الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني

عتبات البهجة
عتبات البهجة

يشارك النجم يحيى الفخراني في بطولة مسلسل "عتبات البهجة" الذي يتناول رسالة اجتماعية مهمة في زمن الإنترنت والإنفلونسر. يتألف مسلسل "عتبات البهجة"، الذي سيعرض في رمضان 2024، من 15 حلقة، وهو من إخراج مجدي أبو عميرة.

ويقوم الفنان الكبير بدور يوتيوبر يُدعى بهجت الأنصاري، حيث يحاول من خلال فيديوهاته نشر رسائل الحب والإيجابية بين متابعيه.

المسلسل مقتبس من رواية "عتبات البهجة" للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

موعد عرض مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة في اليوم الأول من شهر رمضان 2024 على قناة DMC ومنصة watch it الرقمية.

https://www.dostor.org/4646729

أبطال مسلسل عتبات البهجة

وعلي مدار السنوات الماضية متعنا الفنان يحيى الفخرانى ببطولاته المطلقة وينتظر الجمهور مسلسل عتبات البهجة والذي يشاركه في العمل الفنانة جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.

قصة مسلسل عتبات البهجة

يناقش مسلسل عتبات البهجة بطريقة إيجابية كوميدية بشكل مرح العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية، ويظهر في المسلسل الفنان يحيي الفخراني دور بطل العمل وهو بهجت الأنصاري وهوس السوشيال ميديا جعلته غير مهتم بابنه وابنته المتزوجة التي لا تسأل عنه وذلك في عصر تكنولوجيا حديثة تشكل فجوة زمنية بين الآباء والأبناء، وتتناول قصة مسلسل "عتبات البهجة" للفنان يحيي الفخراني حياة بهجت الأنصاري الذي يجسده الفنان يحيي الفخراني، وهو رجل في الخمسينيات من عمره كان يعمل في وظيفة حكومية كـوكيل وزارة الصناعة السابق وقد أحيل على المعاش ويعاني من الوحدة وذلك بعد وفاة زوجته مع تقدمه في العمر.

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