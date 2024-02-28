الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024..رسالة حب بلغة الإشارة من أبطال "عتبات البهجة"

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة

يشارك مسلسل عتبات البهجة 2024 للنجم يحيي الفخراني في السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2024، ويتم عرضه عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

ابطال عتبات البهجة  يروجون للمسلسل بلغة الاشارة 

وقام ابطال العمل بالترويج للمسلسل عبر الصفحة الرسمية للعدل جروب من خلال موقع فيسبوك، بشكل جديد، حيث قاموا بالتحدث بلغة الاشارة ليصل المحتوى لكل فئات المجمتع، فقام الابطال بقول اسمهم بلغة الاشارة، حيث شارك كلا من وفاء، يوسف، بسنت، هناء، علاء، وصلاح عبدالله واخرين .

مسلسلات رمضان 2024.. أسرار مسلسل عتبات البهجة والقنوات الناقلة

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض عتبات البهجة للنجم يحيى الفخراني

دي ام سي تعرض عتبات البهجة 2024

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلاق حلقات مسلسل عتبات البهجة بطولة النجم يحيى الفخراني، مع بداية الماراثون فى النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عبر مجموعة قنوات DMC وdmc drama الفضائية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

قصة مسلسل عتبات البهجة 2024

مسلسل  عتبات البهجة  ينتمى إلى نوعية الدراما القصيرة، إذ يتكون من 15 حلقة، ويناقش الكثير من القضايا الاجتماعية المتعلقة بالآباء والأبناء، خاصة في ظل الانفتاح الهائل والتكنولوجيا الحديثة، من خلال شخصية بهجت الأنصاري التي يجسدها "الفخراني" وهو اليوتيوبر الذي لفت انتباه الجمهور، خلال البرومو وهو يقول: "يا مساء البهجة، بالنسبة للناس اللي بتنورنا لأول مرة انا اسمي بهجت الأنصاري، بقدم محتوى على اليوتيوب اسمه عتبات البهجة، بنتكلم عن لحظات البهجة والسعادة اللي بنحاول نعيشها كل لحظة، مرة ننجح ومرات لأ.. لكن لازم نفضل نحاول طول ما احنا عايشين".

أبطال مسلسل عتبات البهجة 2024

"عتبات البهجة" يشارك فى بطولته أمام يحيى الفخراني، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم: ليلى عز العرب، هنادي مهنا، جومانا مراد، نور النبوي، مايان السيد، سما إبراهيم، دنيا ماهر، وجيهان الشماشرجي، مصطفى عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، حازم إيهاب، يوسف عثمان، علاء مرسي، والمسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، ومن إخراج مجدي أبو عميرة.

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مسلسلات رمضان 2024.. القنوات الناقلة لمسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني

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مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة للفخراني

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