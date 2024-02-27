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فن

مسلسلات رمضان 2024.. القنوات الناقلة لمسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني

البوستر التشويقي
البوستر التشويقي لمسلسل "عتبات البهجة"

تفاءل الكثير من المتابعين بعد ظهور النجم يحيي الفخراني في برومو مسلسل عتبات البهجة المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، لعودته بعد غيابه عامين عن شاشة الدراما، إذ كان أخر أعماله مسلسل "نجيب زاهي زركش".

القنوات الناقلة لمسلسل عتبات البهجة

من المقرر أن يعرض مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني في رمضان 2024، على شبكة قنوات dmc بشكل حصري، والإعادة ستكون على قناة dmc drama، كما تُعرض حلقات العمل عبر منصة WATCH IT الرقمية.

قصة مسلسل عتبات البهجة

 تدور قصة مسلسل عتبات البهجة في إطار درامي كوميدي مشوق إذ أنه مسلسل اجتماعي، كما أنه ينتمي إلى المسلسلات التي تعرض في15 حلقة، وفيه يجسد النجم يحيي الفخراني دور بهجت الأنصاري، وهو رجل في الخمسينيات من عمره كان يعمل في وظيفة حكومية كـوكيل وزارة الصناعة السابق وقد أحيل على المعاش إلا أنه يعاني من الوحدة وذلك بعد وفاة زوجته مع تقدمه في العمر.

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وفي إطار من الكوميديا والفكاهه يناقش مسلسل عتبات البهجة العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية، إذ يظهر بهجت وهو بطل العمل بأنه غير مهتم بابنه وابنته المتزوجة التي لا تسأل عنه، وذلك نتجة الفجوة الزمنية بين الآباء والأبناء في وقت التحول التكنولوجي.

إلا أنه ومع ذلك تتوطد علاقة بهجت بأحفاده كثيرًا الأمر الذي يقود في النهاية إلى أمر لم يكن متوقع، وهو الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي في برنامج جديد باسم "عتبات البهجة"، ويقدم المسلسل تفاصيل ما يدور في هذا البرنامج.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

يشارك بطولة مسلسل عتبات البهجة المقرر عرضه في رمضان المقبل الفنان يحيى الفخرانى عدد من النجوم من بينهم جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين.

والمسلسل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.

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