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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض عتبات البهجة للنجم يحيى الفخراني

عتبات البهجة
عتبات البهجة

حالة من الرواج الكبير، حققها النجم القدير يحيى الفخراني، الذي يخوض السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل "عتبات البهجة" واستطاع أن يتصدر الترند فور طرح التريلر والبوسترات الدعائية التشويقية للعمل المقرر عرضه حصريا على مجموعة قنوات DMC الفضائية، بالتزامن مع عرضة على منصة WATCH IT الرقمية.

مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

يبحث عدد كبير من عشاق الدراما الاجتماعية الكوميدية، عن مواعيد عرض حلقات مسلسل "عتبات البهجة" وقصته وقائمة أبطاله، خاصة أنه يجمع بين جيلين مختلفين، ويناسب جميع الفئات العمرية، ما جعله يتصدر تريند محرك البحث العالمي "جوجل"، إذ تضمن التيزر الرسمي لمسلسل "عتبات البهجة" العديد من اللقطات التشويقية، وهو ما ترصده إليكم "الدستور" فى السطور التالية.

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

مسلسل "عتبات البهجة" ينتمي إلى نوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية الكوميدية، ويتضمن 15 حلقة، وقد أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل عتبات البهجة، مع بداية المارثون الرمضاني على شبكة قنوات DMC الفضائية، بالتزامن مع عرضة على منصة WATCH IT الرقمية.

مسلسلات رمضان 2024.. القنوات الناقلة لمسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني

مسلسلات رمضان 2024..  قصة وأحداث مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

قصة مسلسل عتبات البهجة 

مسلسل "عتبات البهجة" ينتمى إلى نوعية الدراما القصيرة، إذ يتكون من 15 حلقة، ويناقش الكثير من القضايا الاجتماعية المتعلقة بالآباء والأبناء، خاصة في ظل الانفتاح الهائل والتكنولوجيا الحديثة، من خلال شخصية بهجت الأنصاري التي يجسدها "الفخراني" وهو اليوتيوبر الذي لفت انتباه الجمهور، خلال البرومو وهو يقول: "يا مساء البهجة، بالنسبة للناس اللي بتنورنا لأول مرة انا اسمي بهجت الأنصاري، بقدم محتوى على اليوتيوب اسمه عتبات البهجة، بنتكلم عن لحظات البهجة والسعادة اللي بنحاول نعيشها كل لحظة، مرة ننجح ومرات لأ.. لكن لازم نفضل نحاول طول ما احنا عايشين".

أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل "عتبات البهجة" يشارك فى بطولته أمام النجم يحيى الفخراني، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم ليلى عز العرب، هنادي مهنا، جومانا مراد، نور النبوي، مايان السيد، سما إبراهيم، دنيا ماهر، وجيهان الشماشرجي، مصطفى عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، حازم إيهاب، يوسف عثمان، علاء مرسي، والمسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، ومن إخراج مجدي أبو عميرة.

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