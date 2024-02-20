المتحف اليونانى الرومانى يحتفل بالمرأة بعرض 3 قطع أثرية مميزة

مع استقبال شهر مارس، والذي يضم العديد من المناسبات من بينها يوم المرأة العالمي، وعيد الأم، وتزامن حلول شهر رمضان هذا العام، أعلن المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية عن عرض بعض القطع المميزة بمسابقة قطعة الشهر "أنت من تقرر"، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، والتي تظهر المرأة والأم في العصور اليونانية والرومانية.

وتعد مسابقة "أنت من تقرر" مسابقة للجمهور، حيث يعرض المتحف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" 3 قطع أثرية مميزة، حيث يختار الجمهور القطعة من خلال التفاعل عليها.

القطعة الأولى: تمثال يوثينيا زوجة النيل

يصور هذا التمثال الإلهة "يوثينيا" مستلقية على جانبها الأيسر، مستندة بذراعها على تمثال أبي الهول؛ رمز مصر، تحمل الإلهة في إحدى يديها زهرة اللوتس، وفي اليد الأخرى إناء يحمل مياه النيل المقدسة، تشبه إيزيس من حيث الشعر والرداء، والإلهة محاطة بثمانية أطفال، يرمزون إلى نصف عدد وحدات القياس لارتفاع فيضان النيل اللازم لضمان حصاد وفير وهو ستة عشر ذراعًا.

رخام، والتمثال من العصر الروماني (القرن الثالث م).

القطعة الثانية: مجموعة نحتية لأم وابنها



تصور هذه المجموعة سيدة جالسة وبجوارها طفل عار صغير يتوجه بالنظر إليها. ترتدي الأم الملابس اليونانية بهيئة سيدات الأسر الثرية.

رخام، والتمثال من العصر البطلمي (القرن الثالث ق.م).

القطعة الثالثة: تماثيل التناجرا

تماثيل صغيرة الحجم بشكل نساء وبنات من المجتمع السكندري، معبرة عن الحياة اليومية اليونانية، يقفن بملابس يونانية أنيقة وتسريحات شعر منمقة، يضعن أحيانًا قبعة أو يغطين الرأس بالعباءة رمزًا لكونهن ربات منازل، قد تحمل المرأة مروحة أو آلة موسيقية، وقد تحمل طفلها ترضعه.

التماثيل من القرنين الرابع والثالث ق.م.

تماثيل المتحف اليوناني الروماني

تماثيل المتحف اليوناني الروماني