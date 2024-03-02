يستضيف مركز الحرية للإبداع، الدكتورة ريم بسيوني، في ندوة جديدة تحمل عنوان "رحلة المعرفة.. الإمام الشاذلي نموذجا"، يوم الخميس الموافق ٧ مارس، في قاعة توفيق الحكيم، في تمام الساعة ٦ ونصف مساء.

وتأتي الندوة في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرانية، ضمن سلسلة ندوات تاريخ الفكر الصوفي، ويدير اللقاء الكاتب وليد عدنان.

لقاء مع ريم بسيوني في مركز الحرية للإبداع

وريم بسيوني هى كاتبة وروائية من مواليد الإسكندرية، وأستاذة في الجامعة الأمريكية، حصلت على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية، من جامعة الإسكندرية، ثم حصلت على الماجيستير والدكتوراه من جامعة أكسفورد في بريطانيا في علم اللغويات.

وتدرس ريم بسيوني للطلاب اللغة العربية، فهي تعمل كأستاذة للأدب واللغة في جامعة يوتا الأمريكية، كما تكتب القصة والرواية باللغتين العربية والإنجليزية.

"رحلة المعرفة.. الإمام الشاذلي نموذجا".. ندوة جديدة للكاتبة ريم بسيوني في "الحرية للإبداع"

ونالت ريم على العديد من الجوائز مثل جائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها "بائع الفستق"، كما حصدت جائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها "أولاد الناس ثلاثية المماليك"، كما فازت بجائزة الدولة التفوق، فرع الآداب عن مجمل أعمالها الأدبية، وغيرها من التكريمات.



أبرز أعمال ريم بسيوني

صدر لها العديد من الأعمال الروائية، مثل "الحب على الطريقة العربية"، و"الدكتورة هناء"، و"أولاد الناس ثلاثية المماليك"، التي ترصد فيها 3 حكايات للعلاقات بين المماليك وبعضهم البعض، وبينهم وبين طبقات الشعب المصري، وأخيرا بين الجميع والعثمانيين، ورواية "القطائع ثلاثية ابن طولون"، "ماريو وأبو العباس".

وكتاب "البحث عن السعادة"، والكتاب يحكي عن شخصيات صوفية مستعرضًا الفكر الصوفى وأسرار السعادة عند المتصوفين ضاربة الأمثلة بأبرز المتصوفة ومقولاتهم التى عاشت على مر السنين.