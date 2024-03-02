حالة من الترقب والشغف يعيشها عشاق الدراما المصرية، منذ طرح البرومو الترويجي والبوسترات الدعائية الرسمية لـ مسلسل بيت الرفاعي، بطولة النجم أمير كرارة، والذى يخوض به السباق الدرامي الرمضاني المقبل 2024، ويتم عرضه عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة

وارتفعت معدلات البحث مؤخرًا، عن موعد انطلاق أولى حلقات وقنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي، عبر محركات البحث، ويترقب جمهور ومتابعي مسلسلات رمضان 2024، انطلاق حلقات مسلسل بيت الرفاعي، خاصة أنه ينتمى لنوعية الأعمال الدرامية الإجتماعية الشعبية المليئة بالإثارة والتشويق، إذ يضم 30 حلقة، لذا نرصد إليكم التفاصيل كاملة خلال السطور التالية..

قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلاق حلقات مسلسل بيت الرفاعي، مع انطلاق شهر رمضان، عبر مجموعة قنوات ON وOn drama الفضائية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي

وتدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي في إطار اجتماعي تشويقي حول بيت الرفاعى، وعائلة المعلم محمود الرفاعى، ذلك الرجل الثرى والمعروف بالخير والحب من جميع أهالى نزلة السمان، ولكنه في حقيقة الأمر تاجر آثار وتدور الأحداث حول ياسين الرفاعى وعائلته، إذ يدخل فى صراعات بين الأشقاء والأقارب على الميراث وكبار عائلة الرفاعي.

ويعتبر مسلسل بيت الرفاعي إحدى الأعمال الدرامية الضخمة التى تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ينتظرها الجمهور خلال موسم دراما رمضان 2024، إذ لاقى البرومو ترحيبًا شديدًا من قبل الجمهور، فى مصر والوطن العربي.

صناع وأبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي يشارك في بطولته نخبة كبيرة من الفنانين أمام النجم أمير كرارة، فى مقدمتهم أحمد رزق، صفاء الطوخي، سيد رجب، ميرنا جميل، دنيا المصري، عايدة رياض، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، ملك قورة، ماجدة منير، ورحاب الجمل، ومجموعة كبيرة من الفنانين ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة سينرجي لمالكها المنتج تامر مرسي، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

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