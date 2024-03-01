قتل وهروب وتهديد فى البرومو الرسمى لـ "بيت الرفاعى" للنجم أمير كرارة

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع شركة سينرجي للإنتاج الفني البرومو الرسمي لمسلسل "بيت الرفاعي"، الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه طوال شهر رمضان الكريم.

وسيطر على البرومو حالة من الإثارة والتشويق من هروب "ياسين الرفاعي" أمير كرارة، وتهديد "فاروق الرفاعي" له ويجسده الفنان أحمد رزق، وإبراز جريمة قتل لكبير عائلة الرفاعي.

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول بيت الرفاعى، وعائلة المعلم محمود الرفاعى، ذلك الرجل الثرى والمعروف بالخير والحب من جميع أهالى نزلة السمان، ولكنه في حقيقة الأمر تاجر آثار وتدور الأحداث حول ياسين الرفاعى وعائلته.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد طرحت البرومو الرسمي لـ مسلسل بيت الرفاعى بطولة النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة في رمضان المقبل، من إخراج أحمد نادر جلال، واحتوى البرومو على صراعات بيت الرفاعى بين الأشقاء والأقارب على الميراث وكبار العائلة.

يذكر أن النجم أمير كرارة قدم فى شهر رمضان الماضى مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندى موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.