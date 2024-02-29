تعرف على قائمة نجوم سوريا ولبنان في مسلسلات رمضان 2024

تواصل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تألقها ونجاحها في الدراما التلفزيونية والصناعة الفنية بشكل عام، ولم يقتصر اهتمامها بالفنانين المصريين، فقط، بل فتحت أبوابها للكثير من النجوم العرب خلال الفترة الماضية، واتاحت الفرصة لمشاركتهم في هذا العام أيضًا.

قائمة نجوم سوريا في مسلسلات رمضان 2024

ويحظى الفنانين السوريين بقاعدة جماهيرية مصرية ليست بقليلة، فحققت الفنانة سوزان نجم الدين نجاحات متتالية وتستعد لنجاح جديد من خلال مشاركتها في مسلسل "الحشاشين" بجانب النجم كريم عبد العزيز، وكشفت خلال لقاء تلفزيوني لها انها تجسد دور صعب وشخصية شريرة خلال الأحداث، معربة عن سعادتها الشديدة للمشاركة في العمل.

بينما حققت الفنانة جومانة مراد نجاح كبير العام الماضي بدورها في مسلسل "عملة نادرة" بمشاركة الفنانة نيللي كريم، فضلًا عن مشاركتها مع الفنانة يسرا من خلال مسلسل "خيانة عهد" 2020، والذي يعد عودة قوية لها بعد فترة منا لغياب، وتستعد خلال شهر رمضان المقبل، للمشاركة في بطولة "عتبات البهجة" بجانب النجم يحيي الفخراني، وتظهر خلال العمل بدور مساعدته وهي فتاة شعبية.

وشارك الفنان السوري جمال سليمان أيضًا في مسلسل "عملة نادرة" العام الماضي مع الفنانة نيللي كريم، وجسد دور صعيدي، ولفت الانتباه بدوره القوي، وهو ما فعله الفنان السوري فراس سعيد حيث حقق نجاح كبير بخوضه بطولة حكاية "روحي فيك" أمام الفنان عائشة بن أحمد، ويستعد للمشاركة في مسلسلات رمضان 2024 المقبل من خلال مسلسل "صدفة" الذي تخوض بطولته الفنانة ريهام حجاج.

واتاحت الشركة المتحدة للفنانان الشابان خالد القيش وهافال حمدي، بالمشاركة في مسلسل "رسالة الإمام" مع الفنان خالد النبوي، والذي أثار ضجة كبيرة العام الماضي، بينما اعطت للفنان خالد شباط فرصة كبيرة بخوضه بطولة مسلسل "انترفيو" بمشاركة الفنانة رنا رئيس، والمقرر عرضه على منصة واتش إت الإلكترونية بشكل حصري، إضافة إلى مشاركته خلال رمضان ا لمقبل من خلال مسلسل "عتبات البهجة" مع الفنجم يحيي الفخراني.

أما الفنانة هاجر السراج فحققت نجاح كبير بدور "رام الله" من خلال مسلسل "حالة خاصة" الذي أثار جدل كبير خلال الفترة الماضية، وخاض بطولته الفنان طه دسوقي، وغادة عادل، كما تشارك أيضًا خلال شهر رمضانا لمقبل، من خلال مسلسل "امبراطورية ميم" بجانب خالد النبوي.

قائمة نجوم لبنان في مسلسلات رمضان 2024

أما من لبنان فتستعد الفنانة نور اللبنانية في بطولة مسلسل "جودر" الذي يخوض بطولته الفنان ياسر جلال، وذلك بعد مشاركتها في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية المصرية، وحققت خلالهم نجاحات كبيرة، بينما يشارك الفنان اللبناني نيقولا معوض في مسلسل "الحشاشين" الأضخم انتاجيًا والذي يخوض بطولته النجم كريم عبد العزيز، وذلك بعد عدة نجاحات سابقة وكانت اخرها مسلسل "خيط حرير" مع الفنان مي عز الدين.