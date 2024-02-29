مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار لآسر ياسين

ينتظر جمهور النجم آسر ياسين عرض مسلسله الجديد “بدون سابق إنذار” الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، خاصة وأنه يسلط الضوء على كيفية التعامل مع مرض خطير وهو سرطان الدم “اللوكيميا”، والوقاية منه، لذلك يبحث الجمهور بلهفة شديدة عن موعد وقنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار.

موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار بطولة النجم آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد خلال النصف الثاني من شهر رمضان، حيث يتكون من 15 حلقة، استقر صناعه على هذا الموعد تفاديًا لضغط التصوير خاصة وأن العمل بدأ تصوير خلال الفترة القليلة الماضية.

قنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار

وأعلنت شبكة قناة dmc عن عرضها لمسلسل بدون سابق إنذار بطولة النجم آسر يا سين، والفنانة عائشة بن أحمد، بشكل حصري، على أن يتم إعادته على شاشة قناة dmc دراما، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

ويظهر النجم آسر ياسين خلال أحداث مسلسل بدون سابق إنذار بدور شخصية مهندس، والذى يصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حالية العائلة بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل "بدون سابق انذار" بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر وعدد آخر من الفنانين جار الإعلان عن أسمائهم، والعمل من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee، ويعرض على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان 2024.