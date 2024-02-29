الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار لآسر ياسين

قنوات عرض مسلسل
قنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار

ينتظر جمهور النجم آسر ياسين عرض مسلسله الجديد “بدون سابق إنذار” الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، خاصة وأنه يسلط الضوء على كيفية التعامل مع مرض خطير وهو سرطان الدم “اللوكيميا”، والوقاية منه، لذلك يبحث الجمهور بلهفة شديدة عن  موعد وقنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار.

موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار

يعرض مسلسل بدون سابق إنذار بطولة النجم آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد خلال النصف الثاني من شهر رمضان، حيث يتكون من 15 حلقة، استقر صناعه على هذا الموعد تفاديًا لضغط التصوير خاصة وأن العمل بدأ تصوير خلال الفترة القليلة الماضية.

txt

بدون سابق إنذار وفراولة.. قائمة مسلسلات رمضان 2024 على DMC

txt

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار

قنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار 

وأعلنت شبكة قناة dmc عن عرضها لمسلسل بدون سابق إنذار بطولة النجم آسر يا سين، والفنانة عائشة بن أحمد، بشكل حصري، على أن يتم إعادته على شاشة قناة dmc دراما، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

ويظهر النجم آسر ياسين خلال أحداث مسلسل بدون سابق إنذار بدور شخصية مهندس، والذى يصطدم بمرض طفله الصغير، المصاب بمرض نادر في الدم، وتنقلب حالية العائلة بشكل مفاجئ، بينما تجسد عائشة بن أحمد بالعمل دور مهندسة تعمل في شركة عقارات وتظهر بدور زوجة آسر ياسين، لكنهما يواجهان أزمة كبيرة بعد إصابة ابنهما المولود حديثًا بسرطان الدم ويقرران فورًا إجراء عملية نقل العظام، لكن تحدث مفاجآت غير متوقعة تقلب حياتهم رأسًا على عقب.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار

بدون سابق إنذار وفراولة.. قائمة مسلسلات رمضان 2024 على DMC

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل "بدون سابق إنذار" لـ آسر ياسين

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل "بدون سابق انذار" بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر وعدد آخر من الفنانين جار الإعلان عن أسمائهم، والعمل من تأليف ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee، ويعرض على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان 2024.

بدون سابق إنذار موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار موعد اعادة مسلسل بدون سابق إنذار قصة مسلسل بدون سابق إنذار أبطال مسلسل بدون سابق إنذار مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 موعد عرض مسلسل آسر ياسين عائشة بن أحمد أحمد خالد صالح دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة شهر الفرحة آسر ياسين مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ قنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار

مواد متعلقة

الليلة.. أبطال "وبينا ميعاد" يكشفون أسرارا لأول مرة في "معكم منى الشاذلي"

مسلسلات رمضان 2024.. "dmc" تروج لمسلسل "عتبات البهجة ببوستر لهنادي مهنا

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تروج للأنيميشن "نور والكوكب السعيد"

أكرم حسني: "بابا جه" كوميدي هادف ومسلسلات الـ15 حلقة تجربة مميزة

مسلسلات رمضان 2024.. عرض مسلسل "مسار إجباري" على 3 قنوات

مسلسلات رمضان 2024.. عرض "بيت الرفاعي" للنجم أمير كرارة على on

مسلسلات رمضان 2024.. عرض مسلسل "مليحة" بطولة ميرفت أمين ودياب على cbc

مسلسلات رمضان 2024.. عرض مسلسل "فراولة" حصريًا على dmc

الأكثر قراءة

عاجل| رئيس الوزراء: تسلَّمنا 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة "رأس الحكمة".. ونتسلم غدًا 5 مليارات دولار أخرى

عاجل|الاحتلال يغتال أكثر من 150 فلسطينيًا فى انتظار "لقمة العيش" بشارع الرشيد

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

هصورك فيديو وأنا بدبحك.. التحقيقات تفجر مفاجآت فى مقتل طالب الدقهلية

إحالة مدرسة بكامل إدارتها للتحقيق في بورسعيد

تفاصيل حجز 5 متهمين متورطين في مقتل الخواجة حسني الخناجري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70

نيوزيلندا تعلن فرض عقوبات على مُستعمرين لتورطهم بهجمات فى الضفة الغربية

فى اليوم 146 للعدوان.. الاحتلال يستهدف مواطنين ينتظرون وصول مساعدات غرب غزة