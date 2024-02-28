مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار

أعلنت مجموعة قنوات DMC عن عرض مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين، خلال شهر رمضان المبارك والذي ينتمي إلى نوعية مسلسلات الـ 15 حلقة ويشارك فيه عائشة بن أحمد وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وأحمد على ماهر ونهال عنبر ومن تأليف ألمي كفارنة وإخراج هاني خليفة.

وينتظر عشاق الدراما قدوم شهر رمضان الكريم والذي يعتبر موسم لعرض العديد من المسلسلات والأعمال الدرامية المختلفة والتي من ضمنها مسلسل آسر ياسين.

موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق إنذار من المقرر عرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA خلال شهر رمضان المبارك.

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عرض مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد عرض العمل في النصف الثاني من شهر رمضان المقبل.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

وتدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، حول مهندس يدعى مروان الألفى ويُجسد دوره الفنان آسر ياسين، وزوجته “ليلى” وتُجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد، ويظهرا خلال المسلسل أنهما زوجين ينتظران مولودهما الأول، ويضطرا إلى أن تلد الزوجة في مستشفى حكومي ثم تنتقل أحداث المسلسل وتتطور.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل "بدون سابق إنذار" ينتمي إلى مسلسلات الشركة المتحدة التي تعرض من خلال 15 حلقة، وهو من تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة، ومن بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، أحمد علي ماهر، نهال عنبر.