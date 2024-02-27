الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بدون سابق إنذار وفراولة.. قائمة مسلسلات رمضان 2024 على DMC

قائمة مسلسلات رمضان
قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة dmc

زاد البحث عن قائمة مسلسلات رمضان 2024 على DMC عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع اقتراب استطلاع دار الإفتاء المصرية خلال الشهر المبارك من قبل الملايين من عشاق الدراما الرمضانية المنتظرين وجبة درامية دسمة خلال الأيام الشهر.

قائمة مسلسلات رمضان 2024 على DMC

ينتظر الملايين من جمهور الدراما الرمضانية قائمة مسلسلات رمضان 2024 على DMC والمتوقع أن تضم مجموعة مميزة من أفضل الأعمال الدرامية خلال الموسم الجديد حيث يتنافس فيها مجموعة من أبرز نجوم الفن في مصر والوطن العربي وهى كما يلي:-

مسلسل الحشاشين

يشارك الفنان كريم عبد العزيز في موسم رمضان 2024 من خلال المسلسل التاريخي الحشاشين حيث يجسد شخصية حسن الصباح قائد جماعة الحشاشين التي تعد البذرة الأولي للإرهاب والفكر المتطرف وذلك عام 1000 المسلسل تم تصويره في عدة دول عربية ويشارك فيه فتحي عبد الوهاب وأحمد عيد ونقولا معوض وميرنا نور الدين وعمر الشناوي المسلسل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

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مسلسلات رمضان 2024..  مسلسل مسار إجباري لـ "عصام عمر وأحمد داش"

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مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني

 

مسلسل بابا جه

يواصل الفنان أكرم حسني تصوير مسلسل بابا جه المكون من 15 حلقة للعرض خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول أب فقد عمله بسبب جائحة كورونا المسلسل مأخوذ عن كتاب كوري ويشارك فيه نسرين أمين ومحمد اوتاكا وسما إبراهيم.


مسلسل فراولة

يعرض مسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2024 وهو من 15 حلقة ويشارك فيه شيماء سيف وصدقي صخر وعلا رشدي وأحمد فهيم ودينا سامي وحجاج عبد العظيم ولبني ونس.

مسلسل بدون سابق إنذار

أعلنت مجموعة قنوات DMC عن عرض مسلسل بدون سابق إنذار خلال شهر رمضان المبارك والذي ينتمي إلى نوعية المسلسلات ال 15 حلقة ويشارك فيه عائشة بن أحمد وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وأحمد على ماهر ونهال عنبر ومن تأليف ألمي كفارنة وإخراج هاني خليفة.

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قنوات عرض مسلسل مسار إجباري في رمضان بطولة أحمد داش وعصام عمر

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أبرزها مسلسل الحشاشين.. قائمة مسلسلات رمضان على قناة dmc

 

مسلسل عتبات البهجة

يشارك النجم يحيى الفخراني في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل عتبات البهجة حيث يجسد دور وكيل وزارة الصناعة المتقاعد الذي يتورط في مفارقات كوميدية مع أحفاده في عالم السوشيال ميديا المسلسل مأخوذ من رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد ومعالجة درامية مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة.

مسلسل إمبراطورية ميم

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم للفنان خالد النبوي خلال موسم رمضان المقبل وهو مأخوذ من الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم للكاتب إحسان عبد القدوس وكان بطلها رجلا اب لأبناء متمردين يرغبون في إقامة انتخابات لاختيار كبير للأسرة.

مسلسل صدفة

تشارك الفنانة ريهام حجاج في بطولة مسلسل صدفة المزمع عرضه خلال شهر رمضان وتدور أحداثه في إطار كوميدي ملء بالإثارة والتشويق حول مدرسة تاريخ التي تتعرض لصدفة تغير مجرى حياتها رأسا على عقب يشارك في المسلسل سلوى خطاب ورشدي الشامي وخالد الصاوي.

 

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