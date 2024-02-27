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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل بابا جه لـ أكرم حسني

مسلسل بابا جه
مسلسل بابا جه

بعد الإعلان عن البوستر الدعائي والبرومو التشويقي..تصدر مسلسل بابا جه للفنان أكرم حسني محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية من قبل محبي أكرم حسني، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" قنوات عرض المسلسل بالإضافة إلى أحداثه. 

قصة مسلسل بابا جه 

يندرج مسلسل بابا جه المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 إلى نوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية الكوميدية، ويتضمن 15 حلقة، ويناقش قضايا منها علاقة الآباء بالأبناء، والتربية الإيجابية، الخلافات الزوجية، وغيرها من القضايا الإنسانية على مدار حلقات المسلسل في النصف الثاني من شهر رمضان

ويجسد النجم أكرم حسني، خلال الأحداث دور "هشام"، وهو رجل في الأربعينات من عمره يعمل مدير في أحد الفنادق الكبرى، في فترة كورونا، وهو مأخوذ عن فيلم كوري كوميدي، وتبدأ من هنا الأحداث من خلال تعرضه للعديد من الأزمات بسبب الأحداث التي تمر به، وهو متزوج من نسرين أمين، وتجسد الطفة لافينيا نادر دور أبنتهما، ومن ثم تتوالى الأحداث لمناقشة قضايا اجتماعية وأسرية بطريقة لايت كوميدي.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل بابا جه 

يعرض مسلسل “بابا جه” للفنان أكرم حسني الذي عبر قناة DMC ضمن خطة مسلسلات رمضان 2024 .

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قائمة أبطال مسلسل بابا جه 

يتكون فريق عمل مسلسل بابا جه من عدة نحوم وهم:

نسرين أمين

سما إبراهيم

محمود البزاوي

فريال يوسف

محمد أوتاكا

عمرو وهبة

ياسر الطوبجي

الطفلة لافينا نادر

الطفل سليم محمود

الطفلة حور أحمد

الطفلة جويا أحمد

كما يشارك فى احداث المسلسل أيضًا مجموعة من النجوم ضيوف شرف أبرزهم: كريم فهمي، وهو من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين، وإنتاج شركة ميديا هب- سعدى جوهر، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج خالد مرعي.

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