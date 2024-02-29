مسلسلات رمضان 2024.. "dmc" تروج لمسلسل "عتبات البهجة ببوستر لهنادي مهنا

روجت شبكة قناة dmc لمسلسل عتبات البهجة، بطرح بوستر دعائي منفرد لشخصية الفنانة هنادي مهنا في العمل، والذي تشارك في بطولته بجانب النجم يحيي الفخراني.

تفاصيل دور هنادي مهنا في " عتبات البهجة"

وتجسد الفنانة هنادي مهنا دور فتاة تعيش في حي شعبي، وتظهر متردية الحجاب خلال أحداث مسلسل "عتبات البهجة" مع الفنان الكبير يحيى الفخراني والمكون من 15 حلقة والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

وتواصل هنادي التصوير مع أسرة العمل على قدم وساق، للانتهاء من العمل مع حلول شهر رمضان حسب الخطة التي وضعها القائمون على العمل.

أبطال المسلسل

مسلسل "عتبات البهجة" بطولة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادى مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين.

وفى سياق متصل تواصل هنادى مهنا تصوير مشاهدها فى مسلسل "ألف ليلة وليلة" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والعمل إنتاج شركتى ميديا هب سعدى - جوهر وأروما برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد بدير، هنادى مهنا، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، وليد فواز، محمود البزاوى، مجدى بدر وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أنور عبد المغيب وإخراج إسلام خيرى.



وعرض لهنادى مهنا مؤخرًا فى السينمات فيلم "أنا وابن خالتي" بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادى مهنى، ميمى جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، انتصار، سليمان عيد، الإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب وسيناريو وحوار عمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد صالح.



