الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. القناة الأولى تبرز "مسار إجباري" و"عتبات البهجة"

الفخراني
الفخراني

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، تقريرا عن مسلسل “مسار إجباري”، بطولة أحمد داش وعصام عمر، ويعرض في رمضان 2024.

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مسلسل مسار إجباري درامي اجتماعي

قال التقرير، إن مسلسل مسار إجباري درامي اجتماعي سنراه ضمن موسم دراما رمضان 2024، بطولة أحمد داش وعصام عمر، إضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم الفنانين.

أكد التقرير أن أحمد داش عاد لينافس في الموسم الرمضاني الجديد بعد النجاح القوي الذي حققه في الموسم السابق بمسلسل «جعفر العمدة»، مع محمد رمضان، وعصام عمر عاد وبقوة بعد نجاحه في مسلسل «بالطو».

قصة مسلسل مسار إجباري

أوضح أن هناك إجماعا من النقاد على نجاح المسلسل، لأن القصة تدور حول اثنين من الشباب يعيشان في منطقة شعبية، ويخوضان معركة الحياة معا، وبعد فترة يكتشفا أنهما أخان لأب واحد.

كما عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "مسلسل عتبات البهجة للنجم يحيى الفخراني في رمضان 2024،وذكر التقرير، أن وجود فنان بحجم النجم الكبير يحي الفخراني في موسم دراما رمضان يحقق حالة من التشويق لمسلسل عتبات البهجة، إذ يعود به إلى الدراما الرمضانية بعد غياب سنتين عندما قدم مسلسل نجيب زاهر زركش.

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