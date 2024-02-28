مسلسلات رمضان 2024.. برومو "حق عرب" يلامس مليون مشاهدة خلال 24 ساعة

اقترب البرومو الدعائي لمسلسل حق عرب من الوصول للمليون الأول من العمل المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 على فضائية DMC، إضافة إلى عرضه على منصة واتش ات.

مليون مشاهدة لبرومو مسلسل حق عرب

وحقق برومو مسلسل حق عرب من تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة للغاية في غضون أقل من 24 ساعة، فقط، وهو ما يجعل العمل مرشحًا للتواجد الجماهيري بشكل كبير خلال أيام رمضان المقبل.

قصة وأحداث مسلسل حق عرب



"حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

أبطال وصناع مسلسل حق عرب



يشارك في بطولة عمل “حق عرب” مع الفنان أحمد العوضي كل من دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.