مسلسلات رمضان 2024| موعد عرض مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

موعد عرض مسلسل حق عرب، يُنافس الفنان أحمد العوضي، خلال الموسم الرمضاني 2024 بمسلسله الجديد "حق عرب"، ضمن قائمة طويلة من الأعمال الفنية المُتنوّعة، والذي من المقرر عرضها على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

موعد عرض مسلسل حق عرب

ينتمي مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي لفئة الـ30 حلقة، لذا من المقرر عرض أولى حلقاته يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 (وقفة رمضان)، أو يوم الإثنين 11 مارس 2024 (أول أيام رمضان)، وتعلن الشركة المُنتجة موعد عرض العمل رسميا خلال الأيام القليلة المُقبلة.

مسلسلات رمضان 2024

ويأتي مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024، والتي تشهدها الشاشات المصرية على مدار الشهر الكريم، حيثُ تُقدم الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

قصة وأحداث مسلسل حق عرب

مسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

أبطال وصناع مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

ويشارك في بطولة عمل مسلسل حق عرب مع الفنان أحمد العوضي كل من دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.