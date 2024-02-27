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فن

مسلسلات رمضان 2024| قنوات عرض مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

ارتفعت معدلات البحث مؤخرًا، عن قنوات عرض مسلسل حق عرب، عبر محركات البحث، ويترقب جمهور ومحبي مسلسلات رمضان 2024، موعد عرض مسلسل “حق عرب” بطولة الفنان أحمد العوضي، المنتظر عرضه خلال سباق دراما رمضان 2024.

مسلسل حق عرب 

ويُنافس مسلسل “حق عرب” بطولة أحمد العوضي، ضمن قائمة الأعمال الدرامية الرمضانية 2024، والتي تقدمها شاشات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

قنوات عرض مسلسل حق عرب

وأعلنت قناة ON E عن عرضها لمسلسل "حق عرب" لأحمد العوضي حصرياً على شاشة قنوات ON وON دراما بموسم رمضان 2024، بالإضافة إلى منصة WATCHIT الرقمية.

مسلسلات رمضان 2024..  حكاية عبد ربه في مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

دراما رمضان 2024.. عرض مسلسل "حق عرب" حصري عبر قنوات ON

برومو مسلسل حق عرب

وطرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في وقت سابق، برومو مسلسل “حق عرب” للفنان أحمد العوضي، المنتظر عرضه في سباق دراما رمضان 2024.

وتضمن برومو مسلسل حق عرب الذي طرحته الشركة المتحدة، سابقًا، مشاهد مثيرة ومشوقة، وعدد من مشاهد الأكشن والمطاردات، المتوقعة خلال أحداث العمل الفني.

موعد عرض مسلسل حق عرب

ينتمي مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي لفئة الـ30 حلقة، لذا من المقرر عرض أولى حلقاته يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 (وقفة رمضان)، أو يوم الإثنين 11 مارس 2024 (أول أيام رمضان)، وتعلن الشركة المُنتجة موعد عرض العمل رسميا خلال الأيام القليلة المُقبلة.

قصة وأحداث مسلسل حق عرب

مسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية حول "كبير المنطقة" ويُدعى "عبد ربه"، وهو رجل في السبعينيات من عمره يهابه الجميع، ولديه أخ يُدعى "عطوة" يطيع أخاه الأكبر دائمًا.

وتبدأ قصة المسلسل حين يكتشف "عبدربه" خيانة أقرب الشخصيات له "عزت السويركي"، ثم تتوالى الأحداث بشكل درامي مشوق.

أبطال وصناع مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

ويشارك في بطولة عمل مسلسل حق عرب مع الفنان أحمد العوضي كل من دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

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مسلسلات رمضان 2024..  حكاية عبد ربه في مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

دراما رمضان 2024.. عرض مسلسل "حق عرب" حصري عبر قنوات ON

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