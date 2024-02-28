مسلسلات رمضان 2024.. "الحياة" تروج لـ"مسار إجباري" بصورة عصام عمر

روجت قناة الحياة لأحد أعمالها الدرامية المنتظر عرضها خلال شهر رمضان وهو مسلسل مسار إجباري، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

الحياة تروج لمسلسل مسار إجباري

ونشرت قناة "الحياة" بوستر للفنان عصام عمر في مسلسل مسار إجباري: "تألق في الفترة الاخيرة وكلنا حبيناه.. استنوا النجم عصام عمر في شخصية جديدة في مسلسل مسار إجباري برمضان 2024".

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض المسلسل عبر 4 قنوات وهم cbc وon والحياة والقناة الأولى، بالتزامن مع عرضه عبر واتش إت.

قصة مسلسل مسار إجباري



يجسد دوري البطولة أحمد داش وعصام عمر، ويكون أحد الشخصيتين طالب في الجامعة والآخر يعمل في مهنة الميكانيكا، وطوال الحلقات الأولى من المسلسل لم يعرف أحدهم أنه شقيق الآخر.

ثم يتوفى الأب يعرف الشقيقان أنهما أخوة، فيضطر الاثنان إلى التعاون معًا بعد أن كانا يرفضان قبول أنهما أشقاء وأن والدهما شخص واحد، وتتصاعد الأحداث وتدور المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق بشكل ترفيهي، خلال موسم دراما رمضان للعام 2024.

أبطال مسلسل مسار إجباري



يتكون فريق عمل مسلسل مسار إجباري من عدة نجوم وهم: أحمد داش عصام عمر بسمة صابرين مي الغيطي ياسمينا العبد نور إيهاب جوري بكر رشدي الشامي محمود البزاوي خالد الصاوي محمد لطفي أبرم المعالجة الدرامية لمسلسل مسار إجباري باهر دويدار وتأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج نادين خان، والعمل يتم تصويره بشكل يومي ولعدد ساعات طويلة للانتهاء منه قريبًا.