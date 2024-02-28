الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. مصطفى شعبان تاجر سمك في مسلسل المعلم

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل المعلم ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024، والتي من المنتظر عرضها عبر قنوات المتحدة، حيث سيتم عرض مسلسل المعلم في هذا الموسم.

 

ويأتي المعلم بطولة مصطفى شعبان ضمن مسلسلات رمضان ضمن منافسات دراما رمضان هذا العام، لاسيما وأنه يعد من أبرز نجوم الدراما التليفزيونية خلال السنوات الأخيرة.

 

عرض مسلسل المعلم على قناة الحياة

 

سيعرض مسلسل المعلم عبر قنوات المتحدة حيث أعلنت قناة الحياة عن عرض لمسلسل "المعلم" للنجم مصطفى شعبان، ضمن السباق الرمضاني المقبل، ونشرت الصفحة الرسمية للقناة عبر فيس بوك بوستر المسلسل.

أسباب تجعل مسلسل "المعلم" لمصطفى شعبان قريب من قلوب الجمهور في رمضان

مقتربًا من 4 دقائق.. البرومو الرسمى لمسلسل المعلم لمصطفى شعبان

قصة مسلسل المعلم

 

مسلسل المعلم من المسلسلات التي ينتظرها الجمهور ضمن مسلسلات رمضان 2024، وهو بطولة الفنان مصطفى شعبان، وتدور قصة المسلسل حول رغبة مصطفى شعبان في الانتقام ممن تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله.

 

دور مصطفى شعبان في مسلسل المعلم

 

ويجسد مصطفى شعبان دور تاجر سمك يعيش رحلة صعود مليئة بالصراعات في محاولة لاستعادة قوته ومركزه وسط كبار التجار، وفق البرومو الذي تم اطلاقه الايام الماضية.

 

وفي مداخلة هاتفية عبر التلفزيون قال المخرج مرقس عادل، مخرج مسلسل المعلم، أن فريق العمل الدرامي أوشكوا على الانتهاء بعد تصوير 80% من مشاهد المسلسل الذي يشارك فيه أكثر من 47 فنانا، والمسلسل به العديد من الشخصيات المتداخلة التي لها خط درامي.

 

أبطال مسلسل المعلم 

 

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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مرقس عادل يروج لبرومو المعلم : "على الله إن شاء الله"

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مسلسل المعلم رمضان 2024.. يضم أكبر عدد من النجوم في موسم واحد

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