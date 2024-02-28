مسلسل المعلم رمضان 2024.. يضم أكبر عدد من النجوم في موسم واحد

أيام قليلة تفصلنا عن السباق الرمضاني 2024 ويُشارك مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، والمقرر عرضه في رمضان 2024، ضمن قائمة الأعمال الفنية التي تعرضها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر شاشاتها التلفزيونية المُختلفة.

ويضم العمل الفني عشرات النجوم الكبار والوجوه الجديدة التي تظهر على مدار أحداث المسلسل طوال شهر رمضان المُبارك، ويتسابق مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024، والتي تُعرض على شاشات الشركة المُتحدة، تُقدم مجموعة مُختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، وأيضًا أعمال تُناقش الجوانب الاجتماعية، في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

مخرج مسلسل المعلم : تصوير 80% من المسلسل

وكشف المخرج مرقس عادل مخرج مسلسل المعلم، تفاصيل العمل الفني الذي يعرض في المارثون الرمضاني 2024، مؤكدًا على أنَّه لم يتبقى سوى أقل من 20% من انتهاء تصوير مشاهد العمل الفني. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء الثلاثاء، أنَّ العمل يجمع كوكبة فنية كبيرة وأكثر من 48 ممثلا.

قنوات ومواعيد عرض مسلسل المعلم

يُعرض مسلسل «المعلم» عبر شبكة قنوات «الحياة»، وقناة «dmc»، وأيضا منصة «WATCH IT».

قصة وأحداث مسلسل المعلم

تدور قصة مسلسل "المعلم" لمصطفى شعبان في إطار اجتماعي عائلي، وشعبي في الوقت نفسه، ويظهر فيه شعبان بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق، ومن خلال أحداث المسلسل يقع في العديد من الصراعات مع كبار التجار.

وعبر أحداث المسلسل يقع والد النجم مصطفى شعبان في أزمة مالية، وذلك بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، وذلك بعد دخوله السجن.

وتستمر رحلة صعود الفنان مصطفى شعبان خلال المسلسل، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

أبطال وصناع مسلسل المعلم

مسلسل "المعلم" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.