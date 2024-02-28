الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مقتربًا من 4 دقائق.. البرومو الرسمي لمسلسل المعلم لمصطفى شعبان

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

طرح مصطفى شعبان البرومو الرسمي لمسلسل المعلم ، الذي ينافس من خلاله في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، وسط تواجد عدد كبير من النجوم المشاركين في العمل .

البرومو الرسمي لمسلسل المعلم 

وظهر البرومو المطروح لمسلسل المعلم على فيسبوك كم كبير من التفاصيل التي تظهر قصة العمل المبنية على سوق السمك وما فيه من تفاصيل حياتية يومية وهو ما جعل البرومو طويل للغاية فعادةً برومو اي عمل تلفزيوني او سينمائي يكون اقل من دقيقتين فقط، إلاّ أن مخرج العمل الرمضاني الجديد جعل برومو المسلسل مقتربا من اربع دقائق كاملةً .

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قصة مسلسل المعلم
 

ويجسد شعبان في مسلسل المعلم شخصية تاجر سمك في أحد الأسواق، ومن خلال أحداث المسلسل يقع في العديد من الصراعات مع كبار التجار، إذ ينتمي المسلسل إلى الدراما الاجتماعية العائلية.

ويبدأ المسلسل بوقوع والد شعبان في أزمة مالية، بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، وذلك بعد دخوله السجن.

ويتفانى شعبان في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله، وتتصاعد الأحداث خلال موسم رمضان، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك ويبدأ من هنا الصراع في المسلسل وذروة الأحداث.

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مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض "المعلم"

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ابطال مسلسل المعلم

 

ويشارك في مسلسل المعلم عدة نجوم هم: مصطفى شعبان هاجر أحمد أحمد فؤاد سليم إنتصار سهر الصايغ أحمد بدير أحمد عبدالله محمود طارق النهري سلوى خطاب منذر رياحنة سلوى عثمان هالة مرزوق محمد أبو داود عبدالعزيز مخيون حجاج عبدالعظيم مصطفى حشيش لبنى ونس فتوح أحمد علاء زينهم أسامة الهادي جان رامز محمود الليثي ميران عبدالوارث .

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