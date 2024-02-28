الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض "المعلم"

المعلم مصطفى شعبان
المعلم مصطفى شعبان

شعبية قوية يلقاها النجم مصطفى شعبان، الذي يشارك كل موسم ببطولة مسلسل في رمضان، ويلقى نجاحًا كبيرًا، إذ أنه يشارك خلال موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل المعلم المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال رمضان المقبل.

قنوات عرض مسلسل المعلم

وطرحت "المتحدة" البرومو الذي لاقى رواجًا كبيرًا، ومن المقرر أن يُعرض مسلسل "المعلم" عبر شبكة قنوات "الحياة" بشكل حصري في رمضان، وأيضًا منصة WATCH IT.

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قصة مسلسل المعلم

ويجسد النجم مصطفى شعبان في مسلسل المعلم شخصية تاجر سمك في أحد الأسواق، ومن خلال أحداث المسلسل يقع في العديد من الصراعات مع كبار التجار، إذ ينتمي المسلسل إلى الدراما الاجتماعية العائلية.

ويبدأ المسلسل بوقوع والد شعبان في أزمة مالية، بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، وذلك بعد دخوله السجن.

وهنا يتفانى "شعبان" في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله، وتتصاعد الأحداث خلال موسم رمضان، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك ويبدأ من هنا الصراع في المسلسل وذروة الأحداث.

 

أبطال مسلسل المعلم 

ويشارك في المسلسل عدة نجوم هم:

  • مصطفى شعبان
  • هاجر أحمد
  • أحمد فؤاد سليم
  • إنتصار
  • سهر الصايغ
  • أحمد بدير
  • أحمد عبدالله محمود
  • طارق النهري
  • سلوى خطاب
  • منذر رياحنة
  • سلوى عثمان
  • هالة مرزوق
  • محمد أبو داود
  • عبدالعزيز مخيون

حجاج عبدالعظيم

مصطفى حشيش

لبنى ونس

فتوح أحمد

علاء زينهم

أسامة الهادي

جان رامز

محمود الليثي

ميران عبدالوارث

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