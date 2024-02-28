أسباب تجعل مسلسل "المعلم" لمصطفى شعبان قريبًا من قلوب الجمهور فى رمضان

يواصل طاقم عمل مسلسل «المعلم» بطولة النجم مصطفى شعبان تصوير العمل الجديد المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024، حيث انتهى المخرج مرقس عادل من الانتهاء من 80% من مشاهد العمل الضخم المقرر أن ينافس بقوة خلال الماراثون الرمضاني، ويرصد "الدستور" مجموعة من الأسباب التي تجعل المسلسل قريبًا من الطبقة العريضة من الجمهور ونرصدها في النقاط التالية:

- يعد بطل العمل النجم مصطفى شعبان من النجوم أصحاب الشعبيات الجارفة واستطاع خلال السنوات الماضية عبر أعماله المتتالية أن يكون على رأس قوائم المشاهدة لكل الطبقات الاجتماعية.

- المسلسل يضم ما يقرب من 50 نجمًا ونجمة ما يجعله من أضخم المسلسلات خلال الموسم الدرامي الرمضاني القادم ويحظى عدد كبير منهم بالشعبية الكبيرة.

- وفرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجي موازنة مميزة للعمل، وتم توفير كافة الوسائل لإخراج الصورة بشكل مميز، حيث يقدم المسلسل صورة مميزة لعدد من المناطق الجميلة بمصر مثل البحار والمناطق الساحلية.

- أظهر البرومو الترويجي للعمل الكثير من اللزمات الكلامية التي يحبها الجمهور للنجم مصطفى شعبان وانتشارها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر المسلسل محركات البحث خلال الساعات الماضية.

- من الأبطال في العمل النجمة سهر الصايغ وهاجر أحمد وأحمد فؤاد سليم وانتصار وأحمد بدير وسلوى خطاب وطارق النهري ومحمود الليثي، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة،، أحمد عبدالله محمود، علاء زينهم والطفل جان رامز.

- المسلسل يقدم التيمة الشعبية التي يحبها الجمهور بشكل كبير، ولكن هذه المرة من خلال أحداث وقصة مختلفة ممزوجة بالأكشن والرومانسية والكوميديا.

- المسلسل يعرض حصريًا على شبكة تليفزيون الحياة وهي إحدى الشبكات الأكثر مشاهدة في الموسم الدرامي الرمضاني القادم.

- حرصت مجموعة من القنوات العربية المفتوحة والمشفرة والمنصات الرقمية على التعاقد مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لعرض المسلسل نظرًا لوجود جماهيرية كبيرة لبطل العمل مصطفى شعبان في الخارج.

- حققت البروموهات الترويجية والبوسترات الترويجية للعمل انتشارًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.