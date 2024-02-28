الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

عاجل.. أول رد من شيرين عبدالوهاب حول عودتها لـ"حسام حبيب"

شيرين
شيرين

علقت الفنانة شيرين عبدالوهاب، رسميًا للمرة الأولى، عن الأخبار التي انتشرت بشأن عودتها لطليقها المطرب حسام حبيب بعد الانفصال الذي حدث خلال الفترة الماضية.

وقالت شيرين في بيان رسمي لها: "لا صحة مطلقًا لما أشيع مؤخرًا حول عودتها للمطرب حسام حبيب، ولا نية لديها لهذا الأمر، مُشيرة إلى أنها تربطها بالفنان حسام حبيب علاقة زمالة فنية، وتكن له كل الاحترام والتقدير".

وأهابت شيرين خلال بياناتها بجموع الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي باحترام حرمة الحياة الخاصة لها، وعدم الزج باسمها أو أي اسم من أفراد أسرتها في أي أخبار تتعلق بحياتها الشخصية.

النجمة شيرين عبدالوهاب شيرين عبدالوهاب الفنان حسام حبيب حسام حبيب شيرين بيان رسمي

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