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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

وفاة الفنان اللبناني فادي إبراهيم بعد صراع مع المرض

الفنان اللبناني
الفنان اللبناني فادي إبراهيم

رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان اللبناني فادي إبراهيم بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية حيث دخل المستشفى خلال افلترة الماضية في حالة سيئة للغاية.

وفاة الفنان فادي إبراهيم

وخلال الأيام الماضية أصدرت عائلته بيانا صحفيا قالت فيه، “نظرًا للمضاعفات التي حدثت له مؤخرًا تم نقله إلى العناية المركزة، ومنعت عنه الزيارات، نطلب من محبيه وجمهوره الصلاة والدعاء له بالشفاء، كما نرجو عدم نشر أي بيان بخصوص حالته من أي جهة كانت إلا من خلال العائلة، ودمتم في أمان الله”.

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