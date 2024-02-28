بابا جه .. DMC تروج لبوسترات جديدة لياسمين رحمي وأوتاكا

روّجت الصفحة الرسمية لقناة DMC لمسلسلها المنتظر بابا جه للفنان أكرم حسني بنشر صورة لبوستر جديد للفنانة ياسمين رحمي والفنان اوتاكا، ابطال العمل المنتظر طرحه ضمن السباق الرمضاني المقبل.

اوتاكا وياسمين رحمي في بابا جه

وظهرت ياسمين في الصورة وهى تؤدي تحية في الصورة وكتبت الصفحة على البوست" انتظروا مسلسل بابا جه مع الفنانة ياسمين رحمي حصريًا على DMC".

أما صورة اوتاكا فقد فظهر في الصورة وهو حاملاً هدية وكتبت الصفحة "انتظروا مسلسل بابا جه مع الفنان محمد أوتاكا حصريًا على DMC".

ابطال مسلسل بابا جه

مسلسل "بابا جه" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والأطفال هنا، وسليم مصطفى، ولافينا نادر وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

قصة مسلسل بابا جه

وتدور أحداث المسلسل حول هشام (أكرم حسنى) رجل أربعينى يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.

كانت آخر أعمال أكرم حسنى مسلسل "مكتوب عليا"، بطولة عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.