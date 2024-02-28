مسلسلات رمضان 2024.. الشركة المتحدة تدعم المواهب الشابة في "مسار إجباري"

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن مسلسل مسار إجباري ضمن قائمة مسلسلاتها المشاركة في سباق دراما رمضان 2024.

وتُراهن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من خلال مسلسل مسار إجباري على عددٍ من المواهب الشابة المشاركة في العمل، حيث تُصعد نجمين شابين للبطولة هما أحمد داش وعصام عمر.

مواهب جديدة في مسلسل مسار إجباري

ويدور مسلسل مسار إجباري حول تقديم دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت خلال حسن وحسين ويكتشفان سرًا يغير حياتهما.

وتجسد صابرين دور الأم في مسلسل مسار إجباري بشكل مختلف وجديد عليها من ناحية المشاعر والأحاسيس وطبيعة المواقف التي تواجهها متوقعة أن يكون أحمد داش وعصام عمر من مفاجآت دراما رمضان هذا العام.

قصة مسلسل مسار إجباري

ويجتمع النجمان الصاعدان أحمد داش وعصام عمر فى بطولة مسلسل مسار إجباري، المكون من 15 حلقة للعرض ضمن سباق دراما رمضان 2024.

ويواصل النجمان أحمد داش وعصام عمر تصوير مشاهد مسلسلهما الجديد مسار إجباري على قدم وساق للعرض في شهر رمضان المقبل 2024 على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أبطال مسار إجباري

مسلسل مسار إجبارى معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.