الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بـ 9 بوسترات دعائية.. "واتش ات" تروج لمسلسل الأنيميشن "سر المسجد" (صور)

بوستر مسلسل “سر المسجد”
بوستر مسلسل “سر المسجد”

روجت منصة WATCH IT عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، لأبطال وشخصيات مسلسل الأنيميشن “سر المسجد”، المنتظر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2024 عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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حرب النجوم.. مسلسلات رمضان 2024 تشعل المنافسة

ونشرت المنصة عبر حسابها على “فيس بوك”، بوسترات الشخصيات المقرر ظهورها في العمل، وكتبت: "انتظروا مسلسل الأنيميشن سر المسجد على WATCH IT، رمضانك عندنا، متوفر في جميع أنحاء العالم".

قصة مسلسل “سر المسجد”

وتدور أحداث مسلسل “سر المسجد” حول التربية الدينية للأطفال وسر تعلقهم بالمسجد وتعاليم الدين السمحة كما يقدم الحلول في إطار ديني، لعدد من المشكلات التي تواجه الأطفال مثل “التنمر والسرقة وغيرها”.

وكشفت منصة “واتش إت” عن المسلسل الجديد الذي  يقدم شخصيات مثل “ياسين وحبيبة” ومغامراتهم لاكتشاف الكثير من التفاصيل حول الصلاة، وسر أحد المساجد، ومواجهته العديد من الأشرار، كما يقدم المسلسل تفاصيل مميزة بأسلوب مبسط عن أهمية الصلاة وتعليمها للأطفال.

ويأتي المسلسل ضمن خطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للاهتمام بالأطفال من خلال وجبة دسمة من عدة مسلسلات تعرض خلال شهر رمضان من كل عام.

496409-الروبوت-فتلة
496409-الروبوت-فتلة
502410-شخصية-غلباوي
502410-شخصية-غلباوي
515549-شخصية-الشيخ-صالح
515549-شخصية-الشيخ-صالح
505892-شخصية-شروق
505892-شخصية-شروق
507568-شخصية-القرد-ميمو
507568-شخصية-القرد-ميمو
503229-شخصية-خاطر
503229-شخصية-خاطر
491361-شخصية-الأب-أمين
491361-شخصية-الأب-أمين
488709-شخصية-حبيبة
488709-شخصية-حبيبة
500371-شخصية-سيف
500371-شخصية-سيف
الأنيميشن سر المسجد watch it السباق الرمضاني المقبل 2024 شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل الأنيميشن سر المسجد

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