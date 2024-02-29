الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"الحياة" تروِّج لـ"مسار إجبارى" ببوستر جديد

رشدي الشامي
رشدي الشامي

روجت قناة الحياة لأحدث أعمالها التليفزيونية المعروضة على شاشتها خلال شهر رمضان المقبل 2024، وتحديدًا مسلسل "مسار إجباري"، الذي يضم عددًا كبيرًا من النجوم الشباب.

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ونشرت القناة بوستر دعائيًا للفنان رشدي الشامي، معلقة عليه: "انتظروا النجم رشدي الشامي في مسلسل مسار إجباري في رمضان 2024".

تفاصيل "مسار إجباري" على قنوات المتحدة ومنصة واتش إت في رمضان

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنه من المقرر عرض مسلسل "مسار إجباري" بطولة أحمد داش وعصام عمر النجمين الصاعدين عصام عمر وأحمد داش، عبر 4 قنوات وهى cbc وon والحياة والقناة الأولى، بالتزامن مع عرضه عبر واتش إت.

قصة المسلسل 


تدور أحداث مسلسل مسار إجباري للفنان عصام عمر وأحمد داش في منطقة شعبية وفيها يحدث أن يتفاجئ الثنائي بأنهما أشقاء من أب واحد، وهم حسن وحسين، وهما مختلفان تمامًا عن بعض في كل شيء، إذ أن أحدهما طالب في واحدة من الجامعات والآخر يعمل ميكانيكي، وبعد الوفاة يكتشف الثنائي أمر إخوتهما.

 

وترصد أحداث المسلسل بعد ذلك كيف أن الأشقاء الاثنين يتورطان في جريمة قتل لفتاة، ما يجعلهما يضطران للتعاون معًا، وذلك بعد أن كانا يرفضان مجرد قبول فكرة أنهما أشقاء لوالد مشترك، ثم بعد ذلك تتصاعد أحداث المسلسل، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وتشويقي.

أبطال المسلسل 


"مسار إجباري" للمؤلف باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، وعدد من ضيوف الشرف خلال حلقاته.

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