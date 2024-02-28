مسلسلات رمضان 2024.. قناة ON تروج لشخصية تارا عماد في مسلسل جودر

روّجت قناة ON لمسلسل جودر للفنان ياسر جلال بنشرها لبوستر دعائي لاحدى بطلات العمل النجمة تارا عماد، في العمل المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 .

وكتبت الصفحة عبر حسابها بموقع فيسبوك:"انتظروا الفنانة تارا عماد في مسلسل "جودر" فقط وحصريا على ON في رمضان شهر الفرحة " .

قصة مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة



مسلسل جودر فانتازيا أسطورية فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات موسم رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الصياد الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللي هتنجح.

ويدخل جودر في صراع مع أخويه بعد وفاة والده الذي قام بالتفريق بين أبناءه الثلاث وتحاك ضده المؤامرات.

أبطال مسلسل جودر



مسلسل جودر من بطولة الفنان ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، أيتن عامر، وليد فواز، هنادي مهنا، جيهان الشماشيرجى، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، إنتاج شركتى ميديا هب سعدي – جوهر وAROMA - تامر مرتضى.