الخميس 29 فبراير 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل دور وردشان مجدى فى مسلسل صدفة

وردشان مجدي
وردشان مجدي

كشفت الفنانة الشابة وردشان مجدي عن تفاصيل دورها في مسلسل "صدفة" والذي تجسد فيه شخصية "سلمى" وهى فتاة هادئة لا تحدث شغبًا في المدرسة ولها حكاية مختلفة عن باقي الطلبة تكتشفها المدرّسة صدفة والمقرر عرضه عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل شخصية وردشان مجدي في  مسلسل "صدفة" 

وقالت وردشان، لـ"الدستور": "رشحني للدور الكاستنج دايركتور محمد حجاج ودوري لذيذ جدًا ووافقت عليه فورًا من غير أي تفكير بمجرد ما اتقالي عليه وقرأت السيناريو، ودوري رجعني لأيام ما كنت في المدرسة بس شخصيتي الحقيقية مختلفة عن سلمي".

وعن تعاونها مع المخرج سامح عبدالعزيز، أضافت: "مبسوطة بالشغل مع كل أبطال العمل الفني خاصًة الفنانة ريهام حجاج اللي اعتبرتها أختنا بجد، وهي كانت بتساعد الكل وإزاي نجسد الدور بشكل صح، وتطمنا لو كان فيه أي قلق والمخرج سامح عبدالعزيز مخرج كبير واتبسطت بالشغل معاه جدًا واستفدت من ملاحظاته التي وجهها لي وقت التصوير".

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أبطال مسلسل "صدفة" 

ويشارك عدد كبير من نجوم الفن في بطولة مسلسل صدفة، بمشاركة ريهام حجاج ويرصد "الدستور" القائمة في سياق السطور التالية.

  • ريهام حجاج
  • خالد الصاوي
  • عصام السقا
  • سلوى خطاب
  • رحاب الجمل
  • فراس سعيد
  • سليم هاني
  • هشام منصور
  • علاء خالد
  • نور إيهاب
  • تامر يسري
  • رشدي الشامي
  • عبير منير
  • جوري بكر
  • رباب ممتاز
  • إبراهيم طلبة
  • أحمد أبوزيد
  • ميار الغيطي
  • يوسف رأفت
  • أشجى خالد
  • كريم إيهاب
  • وردشان مجدي

وشارك في إنتاج المسلسل شركة فانتدج برودكشن والمنتج الفني صبري السماك، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن سلامة.

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