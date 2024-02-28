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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خالد الصاوى: دورى فى "صدفة" مختلف تمامًا عما قدمته من قبل

مسلسل صدفة
مسلسل "صدفة"

قال النجم خالد الصاوي، بطل مسلسل "صدفة"، إنه سعيد بالمشاركة في مسلسل "صدفة" بصورة كبيرة.

مسلسل "صدفة" 

وأكد الصاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية" الحياة"، أنه أيضًا سعيد بفريق عمل المسلسل بالكامل بما في ذلك الإخراج والتأليف ونجوم المشاركين في البطولة.

وتابع: "دوري في المسلسل مصفف شعر، ودوري مختلف تمامًا عما قدمته من قبل في أعمال سابقة".

أبطال مسلسل "صدفة" 

مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من: رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، وعدد آخر من الفنانين وإنتاج شركة فانتدج ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، وإشراف عام خالد حجاج.

ويعد المسلسل التعاون الرابع الذي يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعدما حققا سويًا نجاحات خلال السنوات الماضية، إذ قدما سويًا مسلسلات "جميلة" في عام 2023، ومسلسل "يوتيرن" الذي عرض عام 2022، ومسلسل "لما كنا صغيرين" الذى عرض عام 2020.

يصور المخرج سامح عبدالعزيز مشاهد الديكور الرئيسي لمسلسل "صدفة" في منطقة أبورواش وهو منزل "ميس صدفة" التي تلعب دورها الفنانة ريهام حجاج والمنطقة الشعبية التي تدور فيها أغلب أحداث المسلسل.

صدفة خالد الصاوي لبنى عسل الحياة اليوم الحياة

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