الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. "الحياة" تروّج لشخصية بسمة بـ "مسار اجباري"

بسمة
بسمة

روّجت قناة الحياة لشخصية الفنانة بسمة ضمن احداث مسلسلها الجديد “مسار اجباري”، والذي يشترك فيه عدد كبير من النجوم الشباب، ويعرض في شهر رمضان 2024 .

 

بسمة بشخصية جديدة في مسلسل مسار اجباري

ونشرت القناة بوستر لبسمة وهي ترتدي الحجاب عبر حسابها بموقع فيسبوك وعلقت عليه قائلةً :"النجمة بسمة هتطل علينا بشخصية جديدة في مسلسل مسار اجباري في رمضان 2024 " .

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنه من المقرر عرض مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر النجمان الصاعدان عصام عمر وأحمد داش، عبر 4 قنوات وهم cbc وon والحياة والقناة الأولى، بالتزامن مع عرضه عبر واتش إت.

قنوات عرض مسلسل مسار إجباري في رمضان بطولة أحمد داش وعصام عمر

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قصة مسلسل مسار إجباري

تدور أحداث مسلسل مسار إجباري للفنان عصام عمر وأحمد داش في منطقة شعبية وفيها يحدث أن يتفاجئ الثنائي بأنهما أشقاء من أب واحد، وهم حسن وحسين، وهما مختلفين تمامًا عن بعض في كل شيء إذ أن أحدهما طالب في واحدة من الجامعات والآخر يعمل ميكانيكي، وبعد الوفاة يكتشف الثنائي أمر أخوتهما.

ترصد أحداث المسلسل بعد ذلك كيف أن الأشقاء الاثنين يتورطا في جريمة قتل لفتاة، ما يجعلهما يضطرا للتعاون معًا وذلك بعد أن كانا يرفضا مجرد قبول فكرة أنهما أشقاء لوالد مشترك، ثم بعد ذلك تتصاعد أحداث المسلسل، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وتشويقي.

 

أبطال مسلسل مسار اجباري 

“مسار إجباري” للمؤلف باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، وعدد من ضيوف الشرف خلال حلقاته .

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مسلسلات رمضان 2024.. الشركة المتحدة تدعم المواهب الشابة في "مسار إجباري"

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مسلسلات رمضان 2024.. Watch it تروج لـ "مسار إجباري"

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