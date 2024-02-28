الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار

مسلسل بدون سابق انذار
مسلسل بدون سابق انذار

يشارك الفنان آسر ياسين خلال الموسم الرمضاني 2024  بمسلسل بدون سابق إنذار" الذي يعرض خلال شهر رمضان الكريم على إحدى قنوات الشركة المتحدة، وقررت الشركة المتحدة عرض مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد عرض العمل في النصف الثاني من شهر رمضان المقبل.

 

قنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار

 

ويواصل آسر ياسين وعائشة بن أحمد تصوير مشاهد مسلسل  بدون سابق إنذار والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2024 على قناة dmc.

بدون سابق إنذار  من المقرر عرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل بدون سابق إنذار لـ آسر ياسين وقنوات عرضه

دراما رمضان 2024.. عرض مسلسل "بدون سابق إنذار" بطولة آسر ياسين عبر DMC

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

 

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار للفنان اسر ياسين المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، حول مهندس يدعى مروان الألفى والذي يُجسد دوره الفنان آسر ياسين، وزوجته “ليلى” والتي تُجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد، ويظهرا من خلال المسلسل أنهما زوجين ينتظران مولودهما الأول، ويضطرا إلى أن تلد الزوجة في مستشفى حكومي ثم تنتقل  أحداث المسلسل وتتطور.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما  يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

 

ابطال مسلسل بدون سابق إنذار

 

يضم مسلسل "بدون سابق إنذار" عدد من نجوم الوسط الفني، وهو ينتمي إلى مسلسلات الشركة المتحدة التي تعرض من خلال 15 حلقة، وهو من تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة، ومن بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، أحمد علي ماهر، نهال عنبر.

txt

بدون سابق إنذار وفراولة.. قائمة مسلسلات رمضان 2024 على DMC

txt

مسلسلات رمضان 2024.. إسلام حافظ يواصل تصوير دوره فى "بدون سابق إنذار"

بدون سابق إنذار موعد عرض مسلسل بدون سابق إنذار موعد اعادة مسلسل بدون سابق إنذار قصة مسلسل بدون سابق إنذار أبطال مسلسل بدون سابق إنذار مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 موعد عرض مسلسل آسر ياسين عائشة بن أحمد أحمد خالد صالح دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة شهر الفرحة آسر ياسين مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ قنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار

الأكثر قراءة

الحكومة تعلن موعد انتهاء أزمة السكر

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

وزير التموين يزف بشرى سارة للمصريين بعد صفقة رأس الحكمة

عامر حسين يكشف عن هوية حكم نهائى "كأس مصر"

القبض على المتهم بقتل الجواهرجى" حسني الخناجرى"

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية