مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار

يشارك الفنان آسر ياسين خلال الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل بدون سابق إنذار" الذي يعرض خلال شهر رمضان الكريم على إحدى قنوات الشركة المتحدة، وقررت الشركة المتحدة عرض مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد عرض العمل في النصف الثاني من شهر رمضان المقبل.

قنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار

ويواصل آسر ياسين وعائشة بن أحمد تصوير مشاهد مسلسل بدون سابق إنذار والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2024 على قناة dmc.

بدون سابق إنذار من المقرر عرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA خلال شهر رمضان المبارك.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار للفنان اسر ياسين المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، حول مهندس يدعى مروان الألفى والذي يُجسد دوره الفنان آسر ياسين، وزوجته “ليلى” والتي تُجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد، ويظهرا من خلال المسلسل أنهما زوجين ينتظران مولودهما الأول، ويضطرا إلى أن تلد الزوجة في مستشفى حكومي ثم تنتقل أحداث المسلسل وتتطور.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

ابطال مسلسل بدون سابق إنذار

يضم مسلسل "بدون سابق إنذار" عدد من نجوم الوسط الفني، وهو ينتمي إلى مسلسلات الشركة المتحدة التي تعرض من خلال 15 حلقة، وهو من تأليف ألمى كفارنة، وإخراج هاني خليفة، ومن بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، أحمد علي ماهر، نهال عنبر.