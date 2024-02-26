مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل بدون سابق إنذار لـ آسر ياسين وقنوات عرضه

ارتفع البحث على محركات جوجل خلال الأيام القليلة الماضية للسؤال عن قصة مسلسل بدون سابق إنذار للفنان آسر ياسين، ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل ضمن مسلسلات رمضان 2024، ونتيجة لذلك يستعرض موقع الدستور القائمة الكاملة لأبطال المسلسل بالإضافة إلى نشر أحداثه.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

تدور أحداث مسلسل بدون سابق إنذار للفنان اسر ياسين المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، حول مهندس يدعى مروان الألفى والذي يُجسد دوره الفنان آسر ياسين، وزوجته “ليلى” والتي تُجسد دورها الفنانة عائشة بن أحمد، ويظهرا من خلال المسلسل أنهما زوجين ينتظران مولودهما الأول، ويضطرا إلى أن تلد الزوجة في مستشفى حكومي ثم تنتقل أحداث المسلسل وتتطور.

وبعد سنوات تلاحظ ليلى على ابنها بقع غريبة على جسده، ثم تذهب مع زوجها إلى طبيب لإجراء بعض الفحوصات له لتظهر نتائجه إصابة الطفل بسرطان الدم، وهو ما يجعلهما يقررا فورا إجراء عملية نقل العظام.

أبطال مسلسل بدون سابق إنذار

يشارك عدد من نجوم الفن في مسلسل بدون سابق إنذار المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، وهم:

- آسر ياسين

- عائشة بن أحمد

- أحمد خالد صالح

- أحمد علي ماهر

- نهال عنبر

- المسلسل من تأليف ألمى كفارنة

- إخراج هاني خليفة.

قنوات عرض مسلسل بدون سابق إنذار

وأعلنت شبكة قنوات DMC الفضائية عن عرضها لمسلسل “بدون سابق إنذار” الذي يخوض بطولته النجم آسر ياسين بشكل حصري عبر شاشاتها خلال موسم دراما رمضان.

وإلى الأن مازال أبطال العمل يستكملون التصوير، وذلك لكي يتم تسليم الحلقات إلى القناة العارضة في أسرع وقت، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "بدون سابق إنذار" بطولة النجم آسر ياسين، والفنانة عائشة بن أحمد في شهر رمضان 2024، إذ سعت المتحدة لتقديم عدد من الاعمال الفنية المكونة من 15 حلقة فقط خلال الفترة المقبلة.