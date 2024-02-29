الليلة.. أبطال "وبينا ميعاد" يكشفون أسرارا لأول مرة في "معكم منى الشاذلي"

يحل أبطال مسلسل “وبينا ميعاد” بالكامل وعلى مقدمتهم الفنان صبري فواز والفنانة شيرين رضا، ضيوفا على حلقة اليوم من برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة on.

ويكشف أبطال العمل أسرارا لأول مرة من خلال كواليس التصوير، وأصعب المشاهد، بالإضافة إلى تقديمهم فقرات غنائية طريفة، وستشهد الحلقة حالة من البهجة والضحك، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

ومن خلال المسلسل تبدأ الأم " شيرين رضا" الخطوة الأولى في تهيئة الطفلة نيللي "كنزي رماح" بحديثها دائما أنها قادرة على التغلب على السمنة، وكيف إذا لم تهتم بغذائها ستسيطر السمنة سلبيا على نفسيتها بالإصابة بأعراض الاكتئاب وصحتها بالتأثير على الأداء الوظيفي الصحيح لجميع أجهزة الجسم، ومن خلال هذا التقرير نعرض كيف يمكن للأم أن تساعد أطفالها في التغلب على السمنة واتباع نظام غذائي ببسطة.

وانتهى صناع مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثانى من تصوير المشاهد المتبقية في العمل، الذي يعرض عبر شاشة قناة dmc، ومنصة watch it الإلكترونية، وقاموا بالاحتفال بفركش العمل بالمرح والأغانى والرقص وسط حضور أبطال المسلسل.

يعرض مسلسل "وبينا ميعاد 2" يوميا من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة 8 مساء على شاشة قناة dmc، وهو من بطولة شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر.

ودارت أحداث الجزء الأول من وبينا ميعا حول عائلتين؛ هما عائلة (حسن) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد، وعائلة (نادية) التي طلقها زوجها وترك لها أربع بنات، لنرى كيف تعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، قبل لقائهما وبعده.