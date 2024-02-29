الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. "watch it" تروج لشخصية ناردين فرج في "لحظة غضب"

ناردين فرج
ناردين فرج

روَّجت منصة “watch it” الإلكتورنية لشخصية الفنانة ناردين فرج في مسلسل "لحظة غضب" بجانب الفنانة صبا مبارك، ويعتبر من أعمالها الأصلية ومكون من 15 حلقة.

وشاركت منصة "واتش إت" ببوست منفرد لناردين فرج وعلقت قائلة: "استنوا نيرة في رمضان 2024 بلحظة غضب".

حرصت المنصة الرقمية WATCH IT على الترويج لمسلسلها لحظة غضب، للنجمة صبا مبارك، ونشرت صورة ترويجية للعمل المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني على المنصة وشاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، وكتبت: "لا تفوت أقوى الأعمال الأصلية والحصرية في رمضان على WATCH IT!".

مسلسل لحظة غضب مكون من 15 حلقة، ويقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.

ويجمع العمل الفنانين صبا مبارك ومحمد شاهين للمرة الثالثة في موسم دراما رمضان، حيث اجتمع الثنائى في مسلسل "شربات لوز" بطولة الفنانة يسرا، كما شارك الثنائى في بطولة مسلسل "سوتس بالعربي" مع النجم آسر ياسين، وهذا العام يتقابل الثنائى في لحظة غضب 2024.

ويُعرض للفنانة ناردين فرج وصبا مبارك حاليًا مسلسل "بين السطور" المكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصري، وعدد آخر من الفنانين.

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