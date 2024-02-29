أكرم حسنى عن مسلسله الإذاعى: ويبقى للراديو مكان فى القلب

أعرب الفنان أكرم حسني عن سعادته الشديدة بمسلسله الإذاعي الجديد "زكريا أبو ندا"، المقرر إذاعته حصريًا على شبكة راديو النيل، طوال الشهر الكريم.

وشارك "حسني" "بوستر" لمسلسله الإذاعي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، معلقًا عليه: ويبقي للراديو مكان في القلب.

ويشارك أكرم حسني بمسلسل "بابا جه" في الماراثون الرمضاني 2024، المقرر عرضه عبر قنوات المتحدة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول علاقة الأب بأبنائه وتطورها خاصة مع مرورهم بأزمات فى حياتهم.

مسلسل "بابا جه" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا، والأطفال هنا، وسليم مصطفى، ولافينا نادر وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى– جوهر.

تدور أحداث مسلسل "بابا جه" حول هشام (أكرم حسنى) رجل أربعينى يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعياتها.