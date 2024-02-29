حرصت قناة on على الترويج لمسلسل “كامل العدد +1” بطرح بوسترات منفردة جديدة لأطفال العمل، الذين يجسدون اولاد بطلي العمل شريف سلامة ودينا الشربيني، ومن المقرر عرض العمل حصريا على قناة on، طوال شهر رمضان الكريم المقبل.

مسلسلات رمضان 2024.. on تروج لمسلسل "كامل العدد +1" ببوسترات الأطفال

مسلسل كامل العدد +1 مكون من 15 حلقة وبطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

تدور أحداث مسلسل كامل العدد + 1 في إطار اجتماعى لايت، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، تبدأ أحداث العمل بولادة ليلى طفل جديد يطلقون عليه اسم عمر.

جدير بالذكر أن حرص صناع مسلسل كامل العدد +1 المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 حصريًا على قناة ON، على تكريم الفنان الراحل مصطفى درويش بوضع صورته على بوسترات المسلسل بشاره لونها أسود، وإطلاق اسم "عمر" - الشخصية التى جسدها فى الجزء الأول - على مولود دينا الشربينى الجديد فى الجزء الثانى.

وشارك الفنان الراحل مصطفى درويش، في الجزء الأول من مسلسل كامل العدد حيث قدم شخصية عمر طليق النجمة دينا الشربيتى ويتزوج من بدرة وتنتهى الأحداث بحملها منه وبعد رحيله المفاجئ في شهر مايو الماضى، وفى الجزء الثانى ظهرت بدرة على البوستر ومعها بنتين توأم وخلفها صورة مصطفى درويش على البوستر، كما ظهرت صورته أيضا على بوسترأولاده التؤام من دينا الشربينى.

يذكر أن المتحدة للخدمات الإعلامية تدفع هذا العام بعدد كبير من مسلسلات الـ 15 حلقة، من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المخرجين من المؤلفين للتواجد، كما تفتح المجال لفرص أكبر للعمل سواء لدى الفنانين أو العاملين وراء الكاميرا، طرح أفكار أكثر تنوعا.