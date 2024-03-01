الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تروج لشخصية صبا مبارك فى "لحظة غضب"

صبا مبارك في لحظة
صبا مبارك في لحظة غضب

حرصت منصة watch it  الإلكترونية على الترويج لمسلسل “لحظة غضب” بكشف شخصية بطلة العمل الفنانة صبا مبارك، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

وشاركت منصة “واتش إت” الإلكترونية بوستر منفردا لصبا مبارك وعلقت: استنوا "يمنى" في مسلسل لحظة غضب من أعمال WATCH IT الأصلية حصريًا في رمضان على واتش إت".

مسلسل “لحظة غضب” مكون من 15 حلقة، ويقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

ويجمع العمل الفنانين صبا مبارك ومحمد شاهين للمرة الثالثة في موسم دراما رمضان، حيث اجتمع الثنائى في مسلسل "شربات لوز" بطولة الفنانة يسرا، كما شارك الثنائى في بطولة مسلسل "سوتس بالعربى" مع النجم آسر ياسين، وهذا العام يتقابل الثنائى في لحظة غضب 2024.

وطرحت منصة watch it برومو تشويقيا لمسلسل لحظة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وسيطر التشويق بشكل كبير على أحداثه، حيث تعمل صبا مبارك طباخة، ولكنها تفقد أثر زوجها يوم عيد ميلادها، وتبدأ رحلة بحثها عنه، وسط غموض كبير في الأحداث.

يذكر أن مسلسل لحظة غضب ضمن مسلسلات رمضان 2024 الـ15 حلقة، ويقوم ببطولته صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

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