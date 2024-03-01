الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أفلام عيد الفطر.. طرح البوستر الرسمي لفيلم علي ربيع "عالماشي"

فيلم عالماشي بطولة
فيلم عالماشي بطولة على ربيع

نشرت الجهة المُنتجة لفيلم علي ربيع "عالماشي" البوستر الرسمي للفيلم المقرر طرحه في عيد الفطر المبارك ٢٠٢٤، ويظهر "علي" في البوستر وهو يجلس على الأريكة ويحمل "ريموت التلفزيون" وتظهر بجواره سلحفاة، حيث يعبر البوستر عن مضمون الفيلم الذي يناقش قضية الكسل وتأثيره على حياة الإنسان صحيًا واجتماعيًا.

فيلم "عالماشي" بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي كيمز، وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري، ومن المقرر طرح الفيلم في عيد الفطر ٢٠٢٤.

وكانت آخر أعمال الفنان علي ربيع، فيلم "بعد الشر" من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد عبدالوهاب.

وشارك في بطولته ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبدالجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر، وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ويُجسِّد علي ربيع، خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.

عيد الفطر المبارك عيد الفطر عالماشي علي ربيع انتصار كريم عفيفي

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