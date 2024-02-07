الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024 | قصة وقائمة أبطال مسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة

أمير كرارة
أمير كرارة

يواصل النجم أمير كرارة، تصوير أحداث مسلسله الجديد "بيت الرفاعي" الذي ينافس به خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل، ويعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة

وينافس "كرارة" من خلال مسلسل بيت الرفاعي، ضمن أعمال الدراما الشعبية الاجتماعية، إذ يظهر خلال الأحداث بدور طبيب، يعيش فى منطقة شعبية يدخل فى العديد من الصراعات، ويتناول العمل عدة قصص مختلفة ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية من ضمنها فكرة تجارة الآثار وغيرها. 

عدد حلقات مسلسل بيت الرفاعي

ويضم مسلسل "بيت الرفاعي" الكثير من النجوم والفنانين، ولكل منهم خط درامي اساسي فى الحبكة الدرامية الاجتماعية المشوقة التي كتبها المؤلف بيتر ميمي، برفقة الكاتب هند عبدالله والكاتبة عمرو أبو زيد، ويتم من خلال كل شخصية رئيسية مناقشة احدى القضايا المهمة في المجتمع، خلال أحداث 30 حلقة تحمل الكثير من المفاجآت دون مط أو تطويل. 

وفى سياق متصل، تظهر الفنانة ملك قورة، خلال الأحداث بدور شقيقة بطل أمير كرارة، ويقطنان بمنطقة شعبية، وينشب بين بطل العمل وأحمد رزق العديد من المشاكل وتتوالى الأحداث في إطار الإثارة والتشويق.

ويظهر معظم نجوم المسلسل بـ لوك جديد سيكون مفاجأة للجمهور فى مقدمتهم النجم سيد رجب، والفنانة القديرة صفاء الطوخي، والفنانة رحاب الجمل.

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صناع وأبطال مسلسل بيت الرفاعي 

ويشارك فى بطولة "بيت الرفاعى" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام أمير كرارة، وفى مقدمتهم أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، صبري عبد المنعم، محمد لطفى، والطفل يوسف صلاح، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد، وإنتاج شركة سينرجى، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

أحداث مسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة
أحداث مسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة
أحداث مسلسل بيت الرفاعي للنجم أمير كرارة
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