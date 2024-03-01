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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة

أمير كرارة فى مسلسل
أمير كرارة فى مسلسل بيت الرفاعي

قارب النجم أمير كرارة على الانتهاء من تصوير أحداث مسلسله الجديد "بيت الرفاعي"، والذي سيشارك من خلاله في الماراثون الرمضاني القادم عام 2024، وسط تواجد عدد كبير من النجوم المشاركين في الموسم.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل بيت الرفاعي

وأعلنت قناة ON أنها ستقدم المسلسل على شاشاتها بشكل حصري كما طرحت منصة Watch it فيديو للنجم أمير كرارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من داخل الكواليس، قال خلاله: "استنوني على Watch it في رمضان".

 

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موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي

يعرض مسلسل بيت الرفاعي في شهر رمضان منذ أول أيامه، لينافس وسط عدد كبير من النجوم والأعمال المختلفة وسيعرض بعد اذان المغرب.


قصة مسلسل بيت الرفاعي

في إطار تشويقي يدور مسلسل بيت الرفاعي، حيث يجسد النجم أمير كرارة، دور تاجر آثار في إطار من التشويق والأكشن وبطريقة تسرد الحارة المصرية بطابع مميز وجديد، وبقصص مغايرة عما تم تقديمها من قبل في الدراما المصرية.
ابطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، تامر نبيل، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، ماجدة منير، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتعاون خلالها أمير كرارة مع المخرج بيتر ميمي كمؤلف وسيناريست فقط للعمل وليس تحت قيادته كمخرج بعد تعاونهما خلال السنوات الماضية بأكثر من عمل ما بين التلفزيوني والسينمائي وحققا سويًا العديد من النجاحات.

وكانت التجربة الإخراجية الأولى لبيتر ميمي مع أمير كرارة بالجزء الأول من مسلسل "كلبش" وعرض بموسم رمضان 2017 وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة دعت "بيتر" إخراج المزيد من الأجزاء تباعًا وهما "كلبش 2" عام 2018، وأخيرًا بالجزء الثالث "كلبش 3" عام 2019.

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