دراما رمضان 2024.. وليد فواز يروّج لشخصيته في مسلسل "جودر"

روّج الفنان وليد فواز لأحداث شخصيته الجديدة بمسلسل جودر ألف ليلة وليلة والمنتظر عرضه بشهر رمضان المقبل 2024.

وكتب فواز على حسابه بموقع فيسبوك: "بسم الله الرحمن الرحيم إحكي ياشهرزاد" ألف ليلة وليلة" من إخراج إسلام خيري وإنتاج ميديا هب تأليف أنور عبد المغيث رمضان 2024 بإذن الله".

وأعلنت شبكة قنوات on عن عرضها الحصري للعمل عبر شاشتها خلال الشهر الكريم المقبل، على أن يعاد على شاشة ON دراما، بعد العرض الأصلي بساعتين، بالتزامن مع عرضه على منصة واتش إت الإلكترونية.

قصة مسلسل جودر

تدور قصة مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة في إطار فانتازيا فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات رمضان 2024 وتدور الأحداث حول جودر المصري الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللى هتنجح.

وتجسّد الفنانة تارا عماد فى مسلسل "جودر" دور جوهرة التى تقع فى حب "جودر" الذى يقوم بدوره الفنان ياسر جلال، لكن من طرف واحد حيث أنه يتجاهلها ولا يبادلها الحب.

أبطال مسلسل جودر للفنان ياسر جلال

يشارك في بطولة مسلسل جودر.. ألف ليلة وليلة 2024 بجانب النجم ياسر جلال كل من نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنى، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، جيهان الشماشرى، محمود البزاوى، مجدى بدر وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميدياهب سعدى – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى.