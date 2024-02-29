الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"تحترق من أجل الأخرين.. تفاصيل بوستر مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

بوستر اسوان
بوستر اسوان

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن بوستر دورته الثامنة التي ستعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل المقبل، من تصميم الفنان هشام علي.

بوستر أسوان الدولي

وتعليقًا على وضع المرأة كأيقونة للدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، قال مصمم البوستر الفنان هشام علي: “المرأة دائما ما تمثل الشمعة التي تحترق من أجل الآخرين، وفي تصميمنا لبوستر مهرجان أسوان هذا العام فإن الاحتراق ليس بمعني الفناء بل بمعني التجدد والحياة فتضحية المرأة تحيل الظلام إلي نور وتجعل من المحال ممكن،  ومن نورها يخرج لهب الشمعة الذي (في ذات السياق) يمثل رقم الدورة الثامنة باللغة العربية تأكيدا على أن المرأة في ثقافتنا العربية أقرب لهذا العطاء”.

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تفاصيل بوستر مهرجان أسوان

أضاف: “التكوين الذي يسيطر على التصميم متعدد النقاط الحيوية، فالمرأة التي تمثل خيط اللهب تقف في وضع أقرب للتماثيل المصرية القديمة صامدة مهيبة تمثل تحفظات الوجدان العربي، إلا أنها في الوقت نفسه إمرأة غير منتسبة لجنس محدد بل تمثل كل نساء العالم، وقد تم تحويل المنصة التي تقف فوقها إلى بدن الشمعة وقد حفرت بها فتحات رول الفيلم السينمائي، كذلك تمثل النقطة الثالثة تاريخ الدورة الثامنة مكان التوقيع فبنفس منطق التضحية يصبح تاريخ الحدث هو توقيع بوستر المهرجان والعلامة التي تعبر عن الجميع”.

هشام علي فنان بصري يعمل على استخدام الصور في التصميم الجرافيكي، وحصل على العديد من الجوائز وعمل في الكثير من الحملات والمشروعات الفنية الدولية.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يقام برعاية وزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ووزارة السياحة، وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي وهيئة دروسوس ومؤسسة آكت ورد ستار ونقابة السينمائيين والمركز القومي للسينما.

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة مهرجان اسوان مهرجان أسوان الدولي مهرجان أسوان الدولي لأفلام تصميم الفنان هشام علي الفنان هشام علي

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